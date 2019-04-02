胡，怎麼說》敵機臨空，單兵韓國瑜如何處置？芭樂...

班長:敵機臨空，單兵韓國瑜如何處置？單兵韓國瑜:我滿腦子都在想芭樂...。



昨天愚人節，以上情節就當做是「愚人節限定」，否則，這種政客把芭樂回答當「日常」，簡直滿腦子都是「芭樂票」。（特別說明，芭樂是好吃、營養、有益健康的水果，不是政客芭樂票的芭樂）

韓國瑜日前應召訪中、在中共安排下演出「一國兩制大戲」，回台還有韓粉簇擁接機，隨扈抱大腿，一被問到中國軍機越線擾台時，卻大打哈哈，說是滿腦子都在想芭樂！（資料照，記者張忠義攝）

中國空軍2架殲11戰機前天飛越台灣海峽中線，在中線以東接近台灣西南方的空域，來回飛行10多分鐘，這當然是刻意挑釁示威的危險粗暴行徑，我空軍F16戰機立即緊急升空攔截，並強勢驅離。



共軍戰機越線挑釁，侵門踏戶很猖狂，這絕對不是愚人節笑話，而是台灣必須嚴肅面對的國安問題。



韓國瑜日前應召訪中、在中共安排下演出「一國兩制大戲」，才剛回台，在被問到共軍戰機越線擾台時，卻大打哈哈，說是滿腦子都在想芭樂！



敵機（共軍戰機）臨空，單兵如何處置？當過兵、受過基本戰鬥訓線的人都知道，答案絕不能是芭樂，如果單兵答芭樂，不被操到累死才怪。韓國瑜讀過陸官專修班、受過單兵、班、排、連級的戰鬥訓練，曾官拜陸軍上尉，應該會更深層的回應，但是，當了市長，對於共軍戰機侵擾，卻不敢一句話批判中國，反而顧左右而答芭樂，這算是哪門子的答案？難道去中國演過一國兩制大戲之後，就把「敵機當友機、共軍當友軍」了嗎？

韓國瑜4月1日愚人節在市議會答詢說「我手握心臟，我支持中華民國，反對一國兩制」，難道只是愚人節的笑話？（中央社）

韓國瑜昨天（愚人節）在市議會答詢時說，「我手握心臟，我支持中華民國，反對一國兩制」，但從他被問共軍戰機侵擾、答芭樂來看，難道「手握心臟」那段話，也只是一個愚人節的笑話，愚人節過了就失效嗎？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/