胡，怎麼說》民主，團結，台灣！台灣！台灣！

前行政院長賴清德投入民進黨總統初選，將與現任總統蔡英文競爭2020年總統候選人提名。 對於蔡、賴之爭，這裡只提出民主、團結、台灣三原則，做為未來競爭守則。

前行政院長賴清德（左）投入民進黨總統初選，將與現任總統蔡英文（右）競爭2020年總統候選人提名。（報社合成照）

蔡英文、賴清德兩人，都是以政治為終身志業、以守護台灣為己任的成熟政治人物，人格誠信都足以信任，不必他人多說什麼。

不過，黨內初選競爭一旦展開，勢必形成兩個陣營，各擁其主，各有抬轎者、鐵粉支持者，互不相讓，針鋒相對，勢所難免；與台派站在對立面的敵方藍、紅陣營虎視眈眈，伺機見縫插針，要讓蔡、賴兩陣營殺的愈慘烈愈好。

我們可以完全相信，蔡、賴兩人必定大局為重，抱持理性競爭的態度，參加這場初選，絕對不會使出不光明、不公平的手段，但是，抬轎者、支持者能不能這樣，以過去民進黨內初選競爭情況，實在不能令人樂觀。

不敢樂觀並非無的放矢，318當天，賴清德投入初選後，形成賴、蔡之爭，民進黨內反應大致是：關心、對黨內民主機制有信心，有不少人則表示憂心。部分政治人物則搶先插旗表態選邊，各自的鐵粉則按耐不住，開始攻擊對方。

賴清德登記參選總統，桃園市長鄭文燦表示，「知道這個消息，很意外」，他認為民進黨在這次總統大選是一個很困難的挑戰，團結才能夠勝選，在這個初選的階段，黨內若有分歧，會覺得很憂心。（資料照）

藍、紅媒體及網軍製造假消息網攻，已讓民進黨吃足苦頭，這回民進黨黨互打，更是絕佳機會，藍、紅網軍已蠢蠢欲動，伺機煽風點火，選擇攻擊點，意圖製造「民進黨內大亂，藍軍形勢大好」局面。

賴、蔡兩陣營必須立即建立互信聯繫機制，對於不利對方、打擊對方的假消息，不但不能見獵心喜、助長醱酵，更要主動與對方聯手全力澄清，只有共同清除惡意的假消息，才能排除外力介入干預，才可能讓理性競爭出現。

初選過程，除了民主，還是民主；初選結果，除了團結，還是團結；大選對決藍營，就是台灣！台灣！台灣！

不論是誰，贏了初選，輸了大選，終究是竹籃打水一場空！個人失敗事小，輸掉台灣、輸掉民主事大！

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