胡，怎麼說》習大大緊抓娃娃，人民要背兩不愁！

中共頭頭習近平近來強強用「一國兩制」來「關愛」台灣，習近平的「關愛」超恐怖，這裡只舉3個中國人被強強「關愛」的例子，就已讓人不寒而慄！

1，習大大抓娃娃。習近平最近下令，全國全黨上下要緊抓意識形態，必須旗幟鮮明的「從娃娃抓起」。就是從娃娃幼童起，就搞洗腦教育，強灌共產主義以「鑄魂」，讓習近平思想、中共一黨專政代代相傳。

習大大抓娃娃。就是從娃娃幼童起，就搞洗腦教育，強灌共產主義以「鑄魂」，讓習近平思想、中共一黨專政代代相傳。（法新社）

簡直就是要搞萬年一黨專政、習思想萬世永傳，登基尊為「習皇」其實還遠遠不夠，要尊他為「習始皇」才差堪比擬。習近平這樣對中國下一代孩童的「關愛」，你說恐怖不恐怖？不過，他最「關愛」的寶貝女兒，卻送去美國受教育，接受民主自由的洗禮。中共大部份權貴、權富的子弟也一樣，因他們不是平常老百姓，出身不同命就不同哦！

2，貧民要背兩不愁。習近平關愛中國貧民，立了脫貧計劃，這本是好事，但是，在一黨專政、一人獨裁下，關愛卻質變為粉飾太平以滿足中國夢，貧民被迫脫貧，沒真脫貧還被逼上死路。

中國各省市黨委書記、省市長，都向習大大立下軍令狀，要2020年完成脫貧計劃，卻不用正途，各種專制殘暴手段不一而足，如驅散趕離貧民區、拆掉貧民原可供立錐的破房等等，在中央派員來查核時，要貧民背誦「兩不愁-不愁吃、不愁穿」樣板式回答，還要在居所掛上好衣服、鮮肉類以備檢查。為了習近平的面子，這種「關愛」比北京等大都市的「清退低端」更恐怖，不少貧民被逼向死路，因不受注意且消息被封鎖，難見天日。

為了習近平的面子，這種「關愛」比北京等大都市的「清退低端」更恐怖，不少貧民被逼向死路，因不受注意且消息被封鎖，難見天日。（路透社）

中國5年前統計貧民約有1億人，5年來銳減為3千多萬，減了近7千萬人，裡頭有多少是假脫貧、真掩蓋，根本是大黑洞。而且扶貧基金被上下其手貪腐掉，中共官方承認查到的就有7億多元人民幣。一黨專政的中共，常常在打貪打假，卻普遍在搞貪搞假！

3，2百萬人進再教育營。中共說那是關心、培訓、職訓，其實都是鬼話，再教育營根本就是集中營、勞改營，同時折磨摧毀人的身、心。

2百萬人進再教育營。圖為新疆「再教育營」。（美聯社）

九二共識、一國兩制就是一國一制、一黨專政的中途站，習近平用那個來「關愛」台灣，台灣人民當然要全面拒絕，更要嚴防其蠢動強加於台灣。卻見藍紅政黨、政客、媒體，用「發大財」包裝一國兩制，充當中共統戰台灣的爪牙、狗腿，而台灣人民好像對危機無感覺、不設防，讓它們假藉民調及民意攻城掠地，更準備從地方進佔中央，這才真的叫人不寒而慄！

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