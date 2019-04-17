胡，怎麼說》財大就氣粗？豈有此理！



頭戴「國旗帽」、開口閉口「我的選民」，郭董看來將要宣布參選總統，我對這沒意見，但是，對於郭董昨天在「印太安全對話」上飆罵立委蕭美琴的態度，我很有意見，財大就可以氣粗？簡直豈有此理！

郭董這算哪門子的作派？天大地大首富最大嗎？有理沒理錢多就是硬道理嗎？他還說，要告訴白宮，「這就是民進黨」。這不就是告洋狀嗎？簡直豈有此理！

事情的始末大致是:郭董提問，台灣經濟發展的關鍵鑰匙在中國還是美國？蕭美琴回答，我們不要二擇一，歡迎跟中國經濟往來，但經濟往來如果有政治前提就會成問題....。郭董還要追問，主持人陳唐山因會議時間已到沒准許，希望會後繼續交流，郭董當場就發飆。

之後，郭董對主動來向他溝通的蕭美琴再飆罵，怒稱他問的是全台灣問題，「妳回答時根本沒看我」、「我有最起碼的自尊」、「妳沒有這麼偉大」、「妳不敢看中華民國嗎」等等。

郭台銘昨天在「印太安全對話」上飆罵立委蕭美琴，引發各界議論。（中央社）

先看郭董所提問題，你可以不滿意蕭美琴的答覆，但是，同樣問題問你自己，你的答案呢？關鍵鑰匙在中國或美國？

再看態度，依郭董發飆罵的話，原來主因就是「沒看我」，說白了，就是我郭董在講話，全場的目光、燈光都要聚焦在「我」才行，否則就是不尊重。蕭美琴之後道歉並解釋，是因會場燈光很亮會反光，在台上幾乎看不見郭董的方向，但郭董似乎不再看或不接受。

首富就要「以我獨尊」才行？錢多講的話就重要？財大就可以氣粗、任性？沒把目光聚焦在你，就是不敢看中華民國？戴國旗帽就代表中華民國嗎？你敢戴去中國嗎?豈有此理！

美國通用汔車總裁威爾森上個世紀中曾被報導，他公開指稱，「對通用汔車有利的，就對美國有利。」這句話曾引發長期廣泛質疑，被指為這是大財團宰制政策、經濟霸道主義掛帥的自白書，飽受批評為通用只為追逐私利、不能代表美國利益。他曾澄清他的原意是「對美國有利的，就對通用汔車有利」，但無法消除爭議與質疑。

郭董當然可以提出台灣經濟發展之鑰的問題與解答，但絕不是郭董說的就算，因為，對郭董有利的、對富士康有利的，不會都對台灣有利；各方認為對台灣有利的，郭董也可能會認為對他及富士康不利。這是最起碼的道理！

郭董靠台灣的資金及人才發達起來的，但是，多年來他掌管的事業，貢獻GDP、就業機會等主要都給了中國。他昨天當眾飆罵民進黨，也有不少人認為是演給習大大看的。

對郭董有利的，就對那一國最有利？他如出馬競選總統，當然也要一併接受檢驗！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/