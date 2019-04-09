胡，怎麼說》若為台灣故，兩者皆可拋！

「初選誠可貴，大選價更高，若為台灣故，兩者皆可拋！」



民進黨總統初選之爭，現任總統蔡英文、前行政院長賴清德之爭形成僵局，說是僵局，其實就是協調破裂。蔡、賴都是綠營寄以厚望的超重量級政治人物，誰知正、正相加竟然會得到負，甚至變成1+1=0，而形成今天這種局面，還

有什麼可說的呢？

「初選誠可貴，大選價更高，若為台灣故，兩者皆可拋！」民進黨總統初選蔡英文、賴清德之爭形成僵局，雙方也都知道，初選勝出是為總統大選勝利，大選勝利其實是為面臨空前危機的台灣前途保住元氣。（資料照，記者叢昌瑾攝）

初選勝出是為總統大選勝利，大選勝利是為面臨空前危機的台灣前途保住元氣，這點兩人、雙方、大家也都知道，卻仍是這樣，還有什麼可說的呢？



目前只有「吾輩長嘯空拍手，悶來村店飲村酒！」風要狂、雨要驟，但是又何奈？只能風風雨雨由他恁！



就把這首自己改編的打油詩再改一改:「初選制度誠可貴，大選勝出價更高，若為台灣前途故，個人名利皆可拋！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/