胡，怎麼說》不顧北京反對vs.北京唯一支持，你的選擇是...

以「不顧北京反對」、「逆勢參選，鋌而走險」等字句，親中媒體、中共黨媒接力狠批蔡英文總統宣布競選連任之後，果如筆者預測，「北京唯一支持」人選就露出頭來，馬上勸進聲暴漲！



「不顧北京反對」vs.「北京唯一支持」，隱然成為2020年總統大選正面對決的核心議題，這已不是傳統的統獨之爭，而是反併吞vs.被併吞之戰開打，戰場在台灣內部。



泛藍陣營正在角逐代表權，國民黨內吳、朱、馬、王「4個太陽」，為全民調、全黨員、民調與黨員各佔一半、7比3等比賽規則爭執不下，尤其吳、朱更展開近身肉搏戰。

「不理北京反對」vs.「北京唯一支持」，隱然成為2020年總統大選正面對決的核心議題，藍營內部大亂鬥，對韓國瑜卻是「形勢大好」。（資料照，記者廖振輝攝）

藍營內部大亂鬥，對韓國瑜卻是「形勢大好」，給了他坐地崛起的大好機會，在擁韓藍紅媒體全面拉抬之下，上任高雄市長還不滿兩個月的他，被塑造成超越4太陽、唯一可救藍，完敗綠（蔡英文）、白（柯文哲）的人選。



正與朱立倫苦戰、又遭藍營人士以大局為重、成功不必在我勸退的吳敦義，不得不說出「不能完全排除徵召韓國瑜的可能性」；韓國瑜本人近來則絕口不說「不選」2字，只說「現在心思不在這上面」。



從種種跡象看來，從北南下，卻以成功炒作「北漂」族話題開始，最後拿下高雄市長寶座的韓國瑜，也有「北漂」-伺機北上逐鹿總統大位想法。不過，他等待的是時機成熟、局勢大好才會出手。親中擁韓媒體全面為他造勢並大力勸進，形塑非他不足以救國民黨，為「黃袍加身」創迼條件。



其實，藍營由誰代表出馬參選總統？如有「不顧北京反對」的人，老早就被DQ（取消比賽資格），他們暗中角力的就是「北京唯一支持」人選，但這是「不能說出來的秘密」，說白了就會破功。



現在4個太陽在力拚，到時會不會最符合「北京唯一支持」的人選，不是他們，而是韓國瑜？這個可能性在增加中。以白為號召獨立參選，卻可歸屬泛藍的柯文哲，最近不免有「既生柯、何生瑜」之嘆！

香港特首選舉的選舉人大半都是親中人士，北京唯一支持就是唯一當選者，經過中共篩選的參選者各個都暗指獲北京同意，直到後期底牌翻出，「北京唯一支持」的，即使民調一路落後、仍會出線。（資料照，歐新社）

談到DQ，就順便談2017年香港特首之爭，中共設下參選資格高門檻，眾參選人大都因資格不符，先被DQ了，最後林鄭月娥、曾俊華、胡國興3人進入決賽，稍早3人都暗指自己獲北京同意參選，競選後期底牌翻出，林鄭月娥才是「北京唯一支持」，結果民調一路落後、北京欽點的林鄭月娥出線。



香港是負面範例，可以做為鑑戒，但台灣不是香港，不能拿香港錯比台灣！



香港特首選舉的選舉人只有1194人，大半都是親中人士，北京唯一支持就是唯一當選者。



台灣的總統選舉，有投票權的公民人數1910多萬人，在面對「不顧北京反對vs.北京唯一支持」、在「反併吞vs.被併吞」、在「台灣vs.中國」、在「民主自由vs.極權專制」的抉擇時，你會選擇那一邊？

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