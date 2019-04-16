胡，怎麼說》共機繞台威嚇，它竟叫做「和平」...

共軍戰鬥機、轟炸機、空中預警機、運輸機等多架，組成戰術打擊編隊，繞台灣飛航，展示武力挑釁，這不叫威嚇什麼才叫威嚇？它卻說那叫做「和平」！

韓國瑜、郭台銘各自祭出20字真言比拚，國防的部分，韓稱「國防靠美國」、郭稱「國防靠和平」，不過，稍加分析就可看出一個講屁話，一個講廢話。（資料照，記者張忠義攝）

這是麼鬼話？黑幫老大派幾個手下、混混到你家門口舞刀弄槍威脅你，那叫做和平？



原來中國自己的定義就是:威嚇=和平，挑釁=穩定，那麼，把等號的兩邊換一下，當然也符合中共的定義，它說的和平=軍事威嚇，它說的和平統一=武力佔領=併吞台灣，它說的九二共識=一個中國=一個中華人民共和國=消滅中華民國，它說的一國兩制=一黨專政...。從以上的各種等號，不難理解中國的政治意圖。



反過來看與中國唱同調的國民黨等藍營人士，他們講接受九二共識，等號另一邊就是接受中華人民共和國=中華民國被消滅，他們提議的與中共簽和平協議，等號另一邊就是:共軍軍機繞台=和平，和平統一=台灣被武統=被軍事佔領....。

與中國唱同調的國民黨等藍營人士，他們講接受九二共識，就是接受中華人民共和國=中華民國被消滅，他們提議與中共簽和平協議，就是:共軍軍機繞台=和平，和平統一=台灣被武統=被軍事佔領...。（歐新社）

由等號兩邊來看，藍營政、媒、嘴等講的是人的語言，包藏的卻是狼的意圖，引狼併吞台灣、吃掉民主自由。共軍軍機編隊繞台，曝露了狼之野心、實質威脅台灣安全，看看藍營的反應，無所謂有之，說那是針對台獨，有的甚至附合中共調子、稱那是維護台海和平穩定，有的暗中竊喜、趁機對蔡政府冷嘲熱諷，他們都是在與狼共謀、共舞！

再看韓國瑜、郭台銘各自祭出20字真言比拚，國防的部分，韓稱「國防靠美國」、郭稱「國防靠和平」，不過，稍加分析就可看出一個講屁話，一個講廢話。



韓講的後一句就是「市場靠中國」，經濟被中國統合控制、政治接受一個中國，都全面倒向中國了，國防怎麼可能靠美國？根本就是在美國就講幾句屁話。但只要習大大沒生氣，中國鄉民不滿又怎樣？剛好替他沖淡一些親中舔共急統色彩，有利於他攀登大位，以宰制台灣。



郭董講的經濟面「市場靠競爭、技術靠研發」這兩句較韓講的「科技靠日本」高明很多，不過，「國防靠和平」這句根本是不知所云的廢話，是「和平靠國防」講反了吧！

韓國瑜講「市場靠中國」，經濟被中國統合控制、政治接受一個中國，都全面倒向中國了，國防怎麼可能靠美國？但只要習大大沒生氣，中國鄉民不滿又怎樣？剛好有利於他攀登大位，以宰制台灣。（中央社）

「想要和平，就要備戰！」古羅馬帝國時代的軍事學家普布利烏斯在「論戰爭」引用這句拉丁古諺。中國人講的「忘戰必危、畏戰必敗、好戰必亡」，也是同樣的道理。

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