胡，怎麼說》邵子平應爭取罷免習主席的中國公民權

被內政部廢止戶籍的邵子平，揚言要告我國政府「違憲」，中國國台辦也幫腔。要打違憲官司，必須找對對象，邵子平身為中國公民，遵守的是「中華人民共和國憲法」，他應該依據中華人民共和國憲法，爭取競選中國國家主席、罷免現任主席習近平等權利才對！

邵子平長住中國、領取中華人民共和國身分證，被我國廢止戶籍，健保、退休金都依法取消，竟然要告我政府違憲，他身為中國公民，應該爭取「中華人民共和國憲法」給予的權利才對。（彭博）

長住中國、領取中華人民共和國身分證的邵子平，被我國廢止戶籍，健保、退休金都依據中華民國法律同步取消，他不是我國公民，當然沒有選舉權、罷免權等公民權。



他想討回健保、退休金、公民權，不是「門都沒有」，其實還有一個門，就是他要正式放棄中華人民共和國國籍，並申請恢復中華民國國籍。網上看到邵子平領到中華人民共和國身分證時的照片，喜滋滋的當中國宣傳樣版，如果他要放棄，也應自己大方公告周知才是吧！



邵子平除了在意台灣的健保、退休金，更提出選舉、罷免等公民權，這些公民權，在你們中國的憲法裡也有同樣條文，中國公民有選舉權和被選舉權，全國人大代表由人民選出，有選舉、罷免國家主席的權利。

中國的憲法裡，中國公民也有選舉權和被選舉權，全國人大代表由人民選出，有選舉、罷免國家主席的權利。（歐新社）

假如那些條文都是真的，那麼，邵子平是中國公民，已年滿45歲，可以出馬競選國家主席，也可以先選上人大代表，再發動罷免習近平！



那些條文當然都是假的，中華人民共和國憲法一再強調「中國共產黨領導」，一黨專政高於一切，其他所有人民權利的條文，全都是假、騙、空！像人權保障、言論、出版、集會結社、遊行示威的自由，宗教信仰自由，在中華人民共和國憲法都有，但是，中共以踐踏人權為日常、以嚴刑重判全面封鎖言論自由、以黨高於一切對基督徒、穆斯林全面殘酷迫害、對佛教道教完全操控...。



邵子平既然選擇投靠那樣的野蠻國度、宣誓效忠中華人民共和國、領了身分證，就應該依據中華人民共和國憲法爭取權益，怎麼卻回頭向他所背叛、離棄的中華民國討權益呢？他既找錯對象又錯誤效忠，如果悔不當初、知錯能改，那就依中華民國規定申請辦理復籍，而不是當了中華人民共和國公民、卻向台灣討東要西！

中國國台辦還厚著臉皮為邵子平幫腔、罵台灣政府，選舉權、罷免權、健保...，你們沒法給，不怪自己卻罵台灣，中國國台辦的發言重重打臉自己國家。圖為中國國台辦發言人馬曉光。（中央社）

中國國台辦還厚著臉皮為邵子平幫腔、罵台灣政府，他是你們公民，他的要求，應該由你們政府提供才對呀，比如選舉權、罷免權、健保...，你們沒法給，不怪自己卻罵台灣，中國國台辦的發言反而重重打臉自己國家，也只是剛剛好而已。

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