胡，怎麼說》台灣還有多少「李毅」們？

中國「武力統一」的吹鼓手李毅被驅逐出境了，李毅風波背後沒有說出來的秘密，就是台灣內部還有多少「李毅」們？那些「李毅們」不但不知有多少，而且，絕大部份沒法把他們驅逐出境，甚至沒法法辦他們！

中國「武力統一」的吹鼓手李毅被驅逐出境了，李毅風波背後沒有說出來的秘密，就是台灣內部還有多少「李毅」們？圖為中華統一促進黨總裁張安樂（上左）、前國民黨主席洪秀柱（下左）、前總統馬英九（下右）都曾經和李毅合影。（報社合成／取自王浩宇臉書）

李毅風波讓台灣的大問題、大危機浮現，中共的虎狼大軍早已進來了，必須盡快完備法令與強化國安執行，防止吞噬台灣、吃掉民主自由的中共虎狼在台灣肆無忌憚的橫行肆虐！

武力統一，說白了，就是中國軍隊攻陷台灣、實施軍事佔領，把台灣納入中共一黨專政統治。早年，國、共陳兵對抗的毛蔣年代，中共威嚇要「血洗台灣」，後來改為「武裝解放台灣」，現在則稱「武統台灣」，武統就是脫胎於血洗台灣。

李毅發表過很多乖張的武統論，如果不是他這次與促統遊行活動掛勾，恐怕仍然可以像過去幾年那樣，在台灣趴趴走，與急統派人士密會、交流促統意見。在政府明快的將李毅驅逐出境之後，藍軍政、媒、學、嘴竟然力挺李毅有發表武統言論的自由，而李毅被逐出台灣後，也把再度來台寄希望於韓國瑜當選總統，其中是連結或是各自表述，令人不敢想像。

李毅發表過很多乖張的武統論，如果不是他這次與促統遊行活動掛勾，恐怕仍然可以像過去幾年那樣，在台灣趴趴走，與急統派人士密會、交流促統意見。（資料照）

過去，國民黨曾這樣唱「反攻歌」:反攻，反攻，反攻大陸去！消滅朱毛奸匪（共產匪黨），解救大陸苦難同胞！

現在，中國李毅等武統論者這樣唱:武統，武統，武統台灣去！武統後移民2500萬人去台灣，消滅台獨勢力！

現在的國民黨，早已不唱反攻歌，全黨上下都競相親中、舔共。尤其過去唱反攻歌唱的最慷慨激昂的那一群深藍人士，包括政、媒、學、退將、退官等，現在由藍轉紅，成了親中、舔共、促統的急先鋒。

這些在台灣的「李毅們」，雖只講統、不講武統，但是，他們比李毅對台灣的危害、對民主自由破毀的威脅更大的多，尤其他們打著民主反民主、藉著言論自由宰制言論自由，即使自甘墮落充當中共專制政權的爪牙、打手，但是，對他們的惡行，我們比對李毅更無力、更沒法處理，台灣的最大危機就在此。

李毅讓台灣人民警惕，我們與被一黨專政邪惡統治的距離，還有多遠？甚至邪惡已在我們四週！他所提的中國武統後移民台灣2500萬人的囂張謬論，也預示西藏圖博民族、新疆維族的悲慘遭遇，就是被併吞、佔領、統一後，台灣人民的未來命運！

李毅讓台灣人民警惕，我們與被一黨專政邪惡統治的距離，還有多遠？圖為「護台抗中」13日集會，要向中國展示反併吞的決心！（資料照）

危機已現，你們沒看到嗎？還忙著內部互打嗎？此時此刻，我們再不團結扺抗，就來不及了！

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