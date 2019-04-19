胡，怎麼說》媽祖託夢？還在玩「君權神授」把戲！

郭董自稱「媽祖託夢」要他出來選總統，什麼時代了？還在玩「君權神授」的老把戲！把台灣選民都當白痴、搞愚民嗎？

前天，「媽祖託夢」說出爐；昨天，發生規模6.1強震，有人說「媽祖怒了」，不滿神之名被濫用，才「天象示警」。如果「媽祖託夢」可信，那「媽祖怒了」也就可以當做真的了。

民主，就是除魅（disenchantment）化過程，消去神秘主義的魅惑，走向合理化、現代化、世俗化。參選總統不是在選教主、神棍，假託神明託夢搞神秘如能得逞，豈不是把台灣倒退回到神權時代？地震是大自然能量放出，何干神明不滿人間事而發怒？

政治人物因宗教信徒很多，信徒也是選民，參與宗教活動沾人氣之光，可以理解，但是，媽祖託夢、奉神之名參選等說法，早該被掃進歷史的垃圾堆！

郭台銘宣布參加國民黨總統初選，他的身分也應該從一個提問者，轉換成一位解答者，告訴台灣的選民，他要如何解決經濟問題、維護國家安全、守護民主自由。（資料照）

郭董宣布參加國民黨總統初選之後，「郭台銘」就是總統參選人之一，他就不再只是「提出問題的人」，同時更應該是「說出答案的人」。

郭台銘要角逐台灣的總統大位，這裡僅舉出他曾提的問題，應由他自己來回答:

1.經濟發展-台灣年輕人的未來。他曾說台灣年輕人不能輸在起跑點上，經濟要發展、台灣人要有錢、發財，這些都很對，但要如何做到？

他領導的鴻海集團，是個很大的企業，不過，主要生產重心在中國，在中國的雇用員工在100萬人以上，在台灣的員工則只有在中國的百分之零點幾，如果他的方案是他最拿手的「鴻海-富士康模式」，工作機會在中國，暫且不論在中國網民對其企業的負評，他所說的「台灣年輕人的未來」，就只是個夢幻泡影，經不起檢驗馬上就破滅。

2.台灣安全。郭董最近曾提出「國防靠和平」，這根本就是廢話，說了等於沒說，羅馬古諺說「想要和平，就要備戰」才是硬道理，郭的話應該反過來說「和平靠國防」才對。

郭台銘必須回答的是，台灣安全、兩岸和平如何達成？如果是接受一個中國、實質的一國兩制，那種和平就是投降，投降還沒完沒了，要到無條件投降到被中共一黨專政才完。請郭台銘不要告訴我們，你的答案終極就是這個！

3.民主自由。郭董曾說過，民主不能當飯吃！就一個企業體的CEO來說，經營決策獨裁也許是一種管理模式，但就任何一個民主國家的領導人來說，這種思維是荒唐可怕的。

民主不是要當飯吃的，民主自由像空氣、水，是生活日常的必須，空氣有汙染、讓人呼吸不太順，水也會受汙，喝起來不安心，但民主自由再不好，都是無時無刻不可或缺的，汙染也要在可接受範圍。郭董在他的鴻海王國，也許可以不懂這些，但郭台銘要競選台灣的總統，就不能不懂！

當前台灣，不少人望治心切，希望加強有效治理，這應是郭台銘自認「捨我其誰」決定出馬的要因，但是，望治心切、有效治理，絕非代表台灣人民為了一個虛幻的發財夢，願意放棄民主自由生活方式，全面倒向中國，接受專制統治。

以上三大很基本的問題，總統參選人郭台銘必須給台灣選民答案！

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