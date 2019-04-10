自由開講》如此糊塗蛋老師們，真不知還有多少人？

◎展昭

高雄中學中校教官胡中中在清明連假期間，隨「學思達教學法分享平台」赴中國鄭州，教育部表示，該名教官赴中申請由校方提出，理由是到中國「學術交流」與「觀摩教學」，不過，民進黨立委質疑，教官是教導「全民國防」，難道是要教全民國防給對岸看？台灣最大的危機就是「敵我不分」。

高雄中學中校教官胡中中2017年曾獲國防部頒發「全民國防教育傑出貢獻獎」。（軍聞社）



的確很荒謬，除了女教官外，居然也有正在服伺親假的北一女國文老師，假伺親假之名行觀光旅遊之實，又有薪水可領，像話嗎？高雄中學是男生學校，為何有女教官？令人不解！教官還沒有退出校園嗎？教導「全民國防」卻跑到敵對國家去，搞甚麼鬼！



曾參加學思達的教師透露，學思達創辦人張輝誠去年向中山女高辭職後，積極遊走兩岸，「表面上是宣揚新的教學法，其實是宣揚大中國意識，把老師、學生『勾』去中國」，這次利用清明連假，帶領十八名核心老師與教官到中國交流，還大剌剌地在臉書貼出交流與旅遊的照片。

「學思達」利用清明連假4天，帶18名中小學教師赴中交流，其中包括高雄中學教官胡中中（前排右4）與正在請「侍親假」的北一女國文老師張惠喬（前排右1）。（圖取自「學思達」臉書）



目前這種只會教書、不知分辨是非與敵我意識意識的糊塗蛋老師們，真不知還有多少人？明知中國常假借「學術交流」與「觀摩教學」之名進行統戰，為何還「飛蛾撲火」？不知道中國教育當局是否有給予補助？也值得探究。



（大學講師）

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