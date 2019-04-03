自由開講》中共戰機都親門踏戶了，國民黨還在幻想投降會有好日子過？

◎柯嘉斯

31日中共兩台戰鬥機越過中線，進入我國領空十幾分鐘，還好我國空軍緊急起飛應對否則後果不堪設想，因為越過中線後以殲11型戰機的速度，不用幾分鐘就可以飛達台灣本島，足以對台灣產生威脅。

事實上，中國之前就用過類似的招術吃台灣豆腐了，去年2月，中國違反協商程序逕自啟用M503航線，而其中爭議最大的就是M503航線侵犯了我國的領空，會壓縮我國的防空警示反應時間。



事實上，中國之前就用過類似的招術吃台灣豆腐了，去年2月，中國違反協商程序逕自啟用M503航線，而其中爭議最大的就是M503航線侵犯了我國的領空。（報社合成圖）

當時中共這樣吃台灣豆腐，國民黨竟然還抱持著嘻笑跟嘲諷的態度來面對，國民黨文傳會主委唐德明說，「我方政府的角色幾乎就是透明的，沒有能力為台灣人民爭取任何權益。」國民黨學者竟然還說，「政府反制M503是最蠢的招數，根本是在阻絕台商回家的路。」時任新北市長的朱立倫甚至說出，「政治不該影響春節團圓。」

如果說M503的爭議是中共的文攻，那麼這次中共軍機史無前例的飛越中線超過10幾分鐘就是赤裸裸的中國武嚇了，面對中國的文攻，國民黨出言嘲諷民進黨政府，而敵人都快飛近台灣本島時，國民黨又說了什麼？

國民黨說，「兩岸當局應該多為兩岸人民福祉著想，維持兩岸關係和平穩定的發展。」而國民黨現在人氣最旺、準備要被徵召領表的韓市長，又說了什麼呢？韓市長一開始說他滿腦子只有芭樂，今天在議會備詢時卻又說應該要「用一切想法、智慧去避開戰爭」。

這次中共軍機史無前例的飛越中線超過10幾分鐘就是赤裸裸的中國武嚇了，面對中國的文攻，國民黨出言嘲諷民進黨政府！（報社合成圖）

所以，想請問韓市長，一切想法跟一切智慧的具體內涵是什麼呢？

從韓市長與國民黨們對中共惡劣行徑只會打自己人或是保持沉默的態度看來，韓市長與國民黨可能認為投降才是比較快的做法。這大概也是為什麼韓市長會積極跑中國，跟中國簽一堆未必能實現的MOU，接受經濟統戰的原因了。

先投降就不怕打仗了，但是投降完就真的天下太平了嗎？

這個答案其實可以從中共近來對待少數民族及香港找到答案。中共是一個極權國家，在中共內部沒有民主、沒有言論自由，因為言論自由跟民主選舉都會威脅到中共以黨領政的政權正當性，因此面對享有過民主的台灣，中共必然會採用比對待新疆少數民族或是香港更為嚴厲、高壓的方式來對待台灣人。

陸委會主委陳明通昨天上節目時說「人不只是為了生活而已，人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」因為在香港、新疆生活的中國人民，真的是過著非人的生活。

在新疆集中營中，回族人被強迫違反伊斯蘭信仰，吃豬肉、喝酒、更有可能被刑求至死，離開集中營後被強迫和漢族通婚，而香港也是，除了醫療資源、生活資源被中國移民大量稀釋之外，房價被中國商刻意炒高，港人不是沒有房子住，就是只能一家大小擠在蝸居之中，這樣沒有品質的生活，毫無「人性尊嚴」可言，說穿了，和「豬狗禽獸」差別在哪？

陸委會主委陳明通昨天（1日）上節目時說「人不只是為了生活而已，人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」因為在香港、新疆生活的中國人民，真的是過著非人的生活。（報社資料照）

韓市長說：陳主委這番言論極不恰當，並回應「陳主委書是讀到狗的肚子裡去了嗎？」

但是平心而論，陳主委說的話除了有些刺耳外，真的說錯了什麼嗎？台灣現有的法律創造很多生活的低標，使生活不到低標的人們可以申請社會救助，這樣目的不就是為了「要讓人不只是活著，而是活的有尊嚴」，在現代社會，人性尊嚴做為不可侵犯的神聖教條，要求比溫飽更多的生活標準，真的錯了嗎？

筆者認為，陳主委的話沒有什麼問題，反倒是韓市長，你知道被中國統一之後，台灣人民的生活可能會因此陷入水深火熱之中嗎，難道走進中聯辦，承認一國兩制，就是韓市長「用一切想法、智慧」想出來的答案嗎？國民黨們面對中共的打壓，是不是該譴責一下中共這個麻煩製造者呢？上次國民黨打輸中共，丟了大陸，逃到台灣，這次國民黨要是選擇直接投降，還想要逃到哪裡去呢？

（台北大學法律研究所）

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