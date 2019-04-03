自由開講》民主不能當飯吃，但沒有民主連吃飯都成問題

◎顧貯拳

近日，陸委會主委陳明通因為上廣播時，針對高雄市長訪中行表示，要顧肚子也要顧佛祖。若只在意吃，那和禽獸有無分別。沒想到國民黨立刻如抓狂一般，開始狂打陳主委失言。

近日，陸委會主委陳明通因為上廣播時，針對高雄市長訪中行表示，要顧肚子也要顧佛祖。（資料照）

事實上，就作家顏擇雅所言，典故來自孔孟。孔子曾言「君子食無求飽」，孟子說「人之異於禽獸者幾希。庶民去之，君子存之。」台灣是民主國家，經濟水準是世界數一數二，不要成天只把溫飽逞口舌之快！

常有不知民主對於國家意義的人，開口閉口就是民主不能當飯吃。各位試想想，台灣在民主化之後，經濟水準有停滯嗎？難道人民的民生問題，不包含言論自由？集會自由？結社自由？如果沒有民主化，哪裡的出版或媒體可以大賺錢呢？

每個時代都有各自不同的賺錢模式，不可同一而論。我們看中國的黨國威權體制下，有文革、大躍進，餓死的人數比二戰還多，如果不是中共逐漸把門打開，人民是要靠什麼吃飯？

民主最大的特質，在於人民可以自由的選擇自己所要的生活方式。當政府有錯誤的施政，不正確的產業政策，我們可以大聲的指責。如果當年大煉鋼、大躍進是錯誤政策，中共內部出來指責的人是什麼下場？就是被鬥爭至死！

當年中共國家主席劉少奇，為了避免錯誤的人民公社等制度繼續下去，開始保留部分的私有制，改善農民生活。結果下場是毛澤東覺得自己大權旁落，立刻發動政治鬥爭，把劉少奇折磨致死。到死時，連名字都沒有。

當年中共國家主席劉少奇（左），為了避免錯誤的人民公社等制度繼續下去，開始保留部分的私有制，改善農民生活。結果下場是毛澤東（中）覺得自己大權旁落，立刻發動政治鬥爭，把劉少奇折磨致死。（維基共享）

民主不是一定會吃飽，但是專制是會連吃飯都成問題。我們要珍惜現在的自由民主生活方式，以及隨心所欲的經商方式。只要你不做中國生意，你想講什麼話，其實不會有人以官方政府的力量來大量抵制你。

但是我們看到，凡是想和中國經商者，幾乎是靈魂都不保。我在講的就是國民黨。過去大賺反共財，撈盡美國援助。現在為了中國錢，又不反共，整天和共產黨觥籌交錯，不亦樂乎！

任何的國家民族生存的關鍵，就是要有基本尊嚴，要受人尊重。如果連自己是誰都搞不清楚，敵我也分不清楚，飲鳩止渴不以為意，有一天就是溫水煮青蛙直接成了共產黨的祭品！

我們奉勸國民黨諸公啊，這種話題就適可而止！陳明通主委的提示，只是希望不要讓中國統戰一頭熱，希望懸崖勒馬，尤其是韓國瑜跑去中聯辦這麼嚴重的事情都已經發生，更不可對中國統戰不慎！

韓國瑜市長，我們也希望您帶給高雄人的幸福，不是紅色恐怖！不要是中資侵門踏戶！做人要有基本尊嚴，不要遇到共產黨就那麼容易下跪，台灣人的風骨沒有這麼低淺。我們希望自由平等的賺錢，不要犧牲主權，更不要是由香港人提醒我們。我們要有自覺，也希望韓國瑜市長能夠知所廉恥！

（碩士生）

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