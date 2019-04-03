自由開講》有沒有跪著跪著就永遠的．厄運

◎宇文自由

過去幾週，那一場場看似肇因於「韓流發威！」而帶進的「大訂單時代」，表面上由高雄市長韓國瑜主演，實際上正常人都看的出來是由中國統戰部門所出資、編劇、導演，共同演出還協助上映。無論如何，要是能在避免「依賴單一市場」與「空頭政治採購」的前提下，能為臺灣的農漁民尋找更多外銷機會自然都是好事；但，人類社會都已經進步到這種地步了：至少，可以讓人有尊嚴地吃飽，而不用對那欺壓臺灣的惡霸跪著吧？

由韓市長所帶領起的這波「人出去，貨進來，發大財」風潮，即使在選舉已落幕了數月過後，仍然成為國民黨縣市長們願不斷群起仿效的論調。「發財」口號要實現，但大多數藍營首長上任至今已滿一百天，可謂「政績」者卻貧乏地可以，甚至只要不把前任所留下的政策給搞砸可能都還做不到。如此下去當然不妙，只得想辦法趕緊尋求「外援」。

而依照中國國民黨一慣的歷史情感、自我認同、利益輸送之所在與對單一中國市場的惰性依賴，這個「外援」的對象自然永遠都是中國。於是，他們或紛紛出訪、或隔空喊話，要的幾乎都是一樣：蔬果要賣出，請中國大筆採購；觀光要發展，請中國派更多人；首長求關注，請中國官媒報導；敵人很兇猛，請中國幫忙譴責……說是「靠中族」，實在一點都不為過。

客觀地說，要靠誰畢竟還是個人與地方治理發展策略的自由選擇，而且前提也是要中國政府願意這樣笑嘻嘻地任你靠；但，國民黨就往往是在這種靠來靠去的過程中，對中國高調、對臺灣低調地「順便」給了中共許多他們想要已久的東西、對國際與中國營造出臺灣人民「自認是中國人」與「想要與中國統一」的可怕假象：

特別，當中國的國家主席都已於今年年初時對臺喊話，明確定義了所謂「九二共識」的內涵就是「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，並還進一步提出要研究「『一國兩制』臺灣方案」──根本就是高分貝地向全世界說出關於「九二共識」、「同屬一中」、「謀求統一」與「一國兩制」等等的對臺陽謀；而這之後的歷次不同單位與智庫所做的民調均顯示：大多數臺灣人根本無法接受這樣的「九二共識」或「一中原則」，也壓根兒不想跟你「同屬一中」或「謀求統一」，遑論跟香港一樣被「一國兩制」。

客觀地說，要靠誰畢竟還是個人與地方治理發展策略的自由選擇，而且前提也是要中國政府願意這樣笑嘻嘻地任你靠；但往往在這種靠來靠去的過程中，對中國高調、對臺灣低調地「順便」給了中共許多他們想要已久的東西...（報社資料照）

可惡就可惡在這：國民黨過去明明知道中共對臺的併吞意圖與一慣政策，卻又想仗著所謂「雙方共識」的「模糊地帶」，三言兩語地對臺灣人民輕易帶過──也就算了；如今，中國都已經撕去模糊，明擺著把「原版」的「九二共識」跟你定義清楚了。就像是強盜不只囂張地說要佔領你家，還在你面前開始認真思考著「以後要怎麼重新裝潢」與「那我的床之後要放在這裡」──都已經這種時候了，難道國民黨還要繼續幫腔中國、高呼「政治密碼」，讓全世界都以為臺灣的最老牌與最大在野黨，原來已經代表臺灣人民向中國投降了嗎？

悲哀之處就在：國民黨還真的這麼幹。為了替自己乏善可陳，甚至荒腔走板的地方施政掩蓋，他們如今更迫切飢渴、更不顧吃相地在向中國聲聲呼喚著「外援」──哪怕都是華而不實的承諾、根本沒有消費力的旅團、不具任何約束力的MOU、甚至是根本想藉機竊取你獨家技術或珍貴種苗的商業陰謀，他們都願意擁抱歡迎，只要讓中國官媒與臺灣的統派媒體有新聞可做就好；到時畢竟一段新聞標題的截圖，都能拿來作為政績，何況是某些特定媒體根本一天24小時都在報導著同樣的造神「新聞」。

而為了願意換來這些「政績」（有時甚至是「神蹟」了），國民黨的他們，也顯然任何能讓中國開心的東西他們都願意大方地給予：中國很喜歡「九二共識」，他們就跟著大喊「九二共識！」；中國最近因貿易戰而危機不斷，他們就趕緊15個縣市長集體聯署要「兩岸自經區」來替「Made in China」解圍；中國在香港這些年根本是在毀棄承諾與倒行逆施，他們卻忙著到港澳去讚嘆「一國兩制」；中國在國際上很喜歡讓臺灣「消失」，他們也跟著要求我們的駐外使館與外交系統不得自稱「臺灣」中國對臺美關係的升溫很不滿，他們就忙著痛罵臺灣採購美國武器、推動國防自主、宣示防衛決心，還要小英政府不要一天到晚「挑起爭端」……

中國最近因貿易戰而危機不斷，他們就趕緊15個縣市長集體聯署要「兩岸自經區」來替「Made in China」解圍。（記者鄭名翔翻攝）

正如陸委會主委陳明通的「顧肚子」與「拜佛祖」形容一樣：國民黨喜歡拿著前者做政績主打牌（實際成果如何卻還是未知），然後輕易地拋棄後者。也許，說是「拋棄」還太簡單，他們根本是不惜出賣一切地，在替自己爭取來自中國的「個人政治資本」與「政治性的『訂單』」。畢竟，「跪著」又如何？只要能（看似）吃飽就好，反正跪久了也就麻痺，也就不會覺得有什麼不對了？

只是，國民黨似乎忘了：能吃飽，卻不一定要跪著；而跪久了，你終究會忘記該怎麼站起來了；何況，你為了跪下所犧牲的，可能是那些根本就不該犧牲的──更重要的，你自己愛跪可以，但不要拉著全臺灣人一起跟你陪葬；讓國際社會還以為，整個臺灣民族都跟你一樣膝關節差。

（台大國發所碩士、智庫研究助理）

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