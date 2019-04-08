自由開講》韓國瑜、柯文哲真要出來選總統？

◎魯直

韓國瑜和柯文哲被認為是最可能出來選總統的熱門人選，而且依據民調，這兩個人選上總統的機率都很高。

然而，依據TVBS今年3月27日公布的「六都市長就任百日滿意度調查」，其中滿意度桃園市長鄭文燦居冠，達70%；台南市長黃偉哲49%居次；高雄市長韓國瑜47%第三；新北市長侯友宜42%，排名第四；台北市長柯文哲下滑至38%，排名第五；台中市長盧秀燕33%，排名第六。

59%台北市民不滿意柯文哲處理大巨蛋表現；56%台北市民不支持柯文哲參選總統。而對於韓國瑜代表國民黨參選明年總統大選，逾半數（52%）高雄市民表示不支持，高於支持的27%。

59%台北市民不滿意柯文哲處理大巨蛋表現；56%台北市民不支持柯文哲參選總統。（資料照）

韓國瑜當了市長百日，施政滿意度只是第三名，比起當年陳菊一直占第一名或第二名，顯然落後。而且還有52%的高雄人不支持他出來選總統，是支持出來選總統的兩倍。

柯文哲的市政滿意度是六都中最後第二名，更有高達56%的台北市民不支持他出來選總統。

這意味著，韓國瑜、柯文哲都是六都中的三軍和五軍，不是一軍或二軍。韓國瑜在愚人節才在高雄市議會答詢時承諾，不考慮2020年的總統選舉，然而隔日在議會卻拒絕議員所要求，簽下不受國民黨徵召的MOU。因為他覺得「變數很大」。

當民進黨已經按初選制度，開始進行總統初選提名，賴清德甚至挑戰蔡英文的現任總統連任。國民黨卻好幾個月，為了韓國瑜，而還喬不定總統初選制度。兩黨對制度和規則的尊重與否，真的天差地別。

當民進黨主席卓榮泰，大開大闔、中立地按制度一步一步走下去的時候，國民黨主席正想盡辦法為韓國瑜開小竈，來個「被動領表」或「徵召」，迎接一個直轄市三軍的韓國瑜來代表國民黨選總統。

六都滿意度最高的鄭文燦，默默做事，對2020年的總統的大位，從無念想，甚至不參與黨主席競選，遵守對選民的任期承諾，不作非分之想，不會「吃碗內看碗外」，比起韓、柯二人，這或許才是真正的政治家，也才能造福市民。

更奇怪的是，無黨籍的柯文哲沒有小雞，怎麼選總統？如果真的選上了，「有將無兵」，沒有立委奧援的總統，令不出總統府，怎麼治國？

台北市的治理與整個國家治理根本不同，公元2000年陳水扁當選總統，立院朝小野大，許多政策根本推不動，國防武器根本無法購買。

尤其柯文哲當市長失言，不算什麼。如果當了總統，還像過去一樣講「當然川普會出賣台灣」、「台灣只是美國貨架上的商品」等驚人之言，真會「一言喪邦」，是國家的最大不幸，台灣的安全，跟著他的耍寶而陪葬。

當四月一日，中共軍機飛越台灣海峽中線，身為總統的蔡英文馬上下令「強力驅離」，這就是身為總統應有的基本態度和反應。當記者問柯文哲有何感想？想要選總統的柯文哲，竟然不敢回答，叫記者去問韓國瑜。想要選總統的韓國瑜楞了一秒，方說：「我現在滿腦子，都在想芭樂怎麼銷售耶！」

當四月一日，中共軍機飛越台灣海峽中線，身為總統的蔡英文馬上下令「強力驅離」，這就是身為總統應有的基本態度和反應。但想要選總統的韓國瑜楞了一秒，方說：「我現在滿腦子，都在想芭樂怎麼銷售耶！」（資料照）

想要選總統的柯、韓，在敵人要侵入領空的時刻，竟然第一時間完全退縮、迴避這個問題，真不像男人，遑論選總統？

國家交在這兩人手裡，遇到國家關鍵時刻，將會如何？還一樣迴避嗎？中共空軍從台灣海峽中線到總統府，只要十分鐘時間，有空猶豫、投機和儌倖嗎？全民的生命、財產都交在你的手裏，你連猶豫的念頭都不能有，你只能有抵抗和防衛的本能念頭。如果還有投機、猶豫和迴避的念頭或本能，這就是失格的總統或總統候選人。

如果想選總統，現在對這個中共空軍越線問題的答案，會投機、猶豫和迴避，選上總統在關鍵時刻，也會投機、猶豫、迴避，因為這兩人沒有毫無懷疑、根植於內心深處的抵抗信念，這就是國家的最大災難。

韓國瑜和柯文哲這兩個人出來選總統，整個選舉是一場好戲，只是如果其中一個人選上了，台灣真的就有好戲看了。

因為那也許是國家的大不幸，他們的本質，都只是戲子，只想把政壇當舞台演。由這次中共軍機越線的臨場反應看來，他們都沒有出自血液中保家衛國、毫無猶豫的抵抗本能。

（自由政治評論者）

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