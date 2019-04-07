自由開講》國民黨不需幫韓某人造神了！

◎陳振
國民黨立委費鴻泰日前在臉書發文，吹捧高雄市長韓國瑜「如同經國
他還表示，當時高雄市府未主動派員協助進行撤離，導致小林村滅村
國民黨立委費鴻泰日前在臉書發文，吹捧高雄市長韓國瑜「如同經國先生的親政愛民」。（資料照）
有藍營人士說，自由時報總編是腦殘了嗎？小林村自救會是2011
這是甚麼話？為何楊前縣長任內所造成的錯誤，陳菊要為他背黑鍋？
為何楊前縣長任內所造成的錯誤，陳菊要為他背黑鍋？（資料照）
其實從馬英九執政時的經濟負成長就知道，國民黨裡面多的是草包，
總之，國民黨不需幫韓某人造神了，畢竟蠢蛋不可能因為造神而變成
簡煥宗6日打臉表示「事實是2009年高雄縣長是楊秋興」，更怒嗆費鴻泰「可恥、可悲、可笑」！（擷取自「煥然一新 簡煥宗」）
（教師）
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