自由開講》國民黨不需幫韓某人造神了！

◎陳振

國民黨立委費鴻泰日前在臉書發文，吹捧高雄市長韓國瑜「如同經國 先生的親政愛民」；痛批前高雄市長陳菊冷酷對待小林村災民。



他還表示，當時高雄市府未主動派員協助進行撤離，導致小林村滅村 。對此，高雄市議員簡煥宗6日打臉表示「事實是2009年高雄縣 長是楊秋興」，更怒嗆費鴻泰「可恥、可悲、可笑」！

國民黨立委費鴻泰日前在臉書發文，吹捧高雄市長韓國瑜「如同經國先生的親政愛民」。（資料照）

有藍營人士說，自由時報總編是腦殘了嗎？小林村自救會是2011 年申請國賠，不是陳菊跟自救會打官司會是誰？也有人說，就算是2 010年縣市才合併，那麽陳菊那時也是合併後的高雄市長， 為何繼續纏訟。一直打官司至今日有有10年，這10年難道不是陳 菊在主政高雄嗎？這樣難道她沒責任嗎？



這是甚麼話？為何楊前縣長任內所造成的錯誤，陳菊要為他背黑鍋？ 如果賠了，陳菊不是自承錯誤嗎？為何前任縣長該負的責任，需要陳 菊擔當？如同二二八與白色恐怖所造成的悲劇，為何不是兩蔣要承擔 ，而是台灣人輝、扁與蔡等總統任內要承擔？為何殺人的獨裁者至今 被尊崇如「偉人」，而被政治迫害的扁卻應被關到死，試問， 公道嗎？

為何楊前縣長任內所造成的錯誤，陳菊要為他背黑鍋？（資料照）



其實從馬英九執政時的經濟負成長就知道，國民黨裡面多的是草包， 搞不清楚什麼時候縣市合併，也搞不清楚事實，當時縣政府事先有請 警察通知村民撤離，但是小林村村民拒絕，還賠掉通知他們的警察信 譽。韓國瑜這樣做，難道不讓警察心寒嗎？



總之，國民黨不需幫韓某人造神了，畢竟蠢蛋不可能因為造神而變成 好蛋。

簡煥宗6日打臉表示「事實是2009年高雄縣長是楊秋興」，更怒嗆費鴻泰「可恥、可悲、可笑」！（擷取自「煥然一新 簡煥宗」）

（教師）

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