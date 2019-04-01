自由限時批》郭董選總統，難道是愚人節的笑話？！

◎董森霖

郭台銘選總統？每逢總統大選都有類似的傳聞，而且言之鑿鑿！但這次自韓國瑜到港澳轉了一圈「中聯辦」回高雄，突然神來一筆，說：「老鼠偷拖鞋，大的在後頭」！一時引起各方揣測，方向亦都不約而同地指向郭台銘！

郭台銘選總統？每逢總統大選都有類似的傳聞，而且言之鑿鑿！（彭博）

當然，亦有一說是韓故弄玄虛，轉移他的2020大選焦點！而死忠韓粉則是寧可信其「無」，不願信其「有」！

但台北政商圈卻是耳語不斷，繪聲繪影，甚至說清明節就會作出宣布。鴻海集團則對此並沒有回應。

然則，郭台銘在週日（31日）臉書最新PO文，下方出現：「選舉不能成為唯一的寄託，要和世界拼搏不容易，大家一起做實事」，似有若無的語句，更讓外界霧裡看花，還有人大作文章，認為是「他有在考慮」，益發增加大選的戲劇懸宕和趣味性！

不過，就在愚人節的今天，鴻海股價卻出現罕見的大漲，開盤直接放量跳漲4.76％，在買盤敲進拉抬下，早盤最高飆升9.52％至80.5元，創去年11月5日以來4個月波段高點（去年下半年曾一度跌跌不休，股價暴跌到79.5元。郭台銘曾表示，「經營不看股價、看未來」），逼近現金減資後高點81.6元。而亞系外資認為，在股價下修超過5成，且蘋果及鴻海在調整iPhone市場預期後，未來下修空間有限，將會展現公司嚴格執行成本控管的決心，應有助於重建投資者信心。

果不其然，今天網友紛紛湧進郭董臉書，力拱郭董選總統，還說「要選總統果然不一樣，真給力，多噴個幾天」、「今天真的見證歷史的一刻...之前減資都沒在漲停的鴻海，今天居然漲停了！」更有韓粉說若是郭董願意出來，全家一定投郭董！顯然韓國瑜的歇後語，頗有「推波助瀾」的效應！

簡言之，這就是大企業家一種布局、善用政商籌碼的高明之處，對時局和大環境觀察精微，復能動靜自如。郭台銘便具有這種政商智慧，並不是只會賺錢發大財！

例如他在3月中旬，就宣布與高雄市共同推動「AI高雄，智慧工農」計劃，三月底又推出「關心科技農業」活動，將在高雄舉辦「鴻海科技農業創業擂台」，鼓勵農民利用科技改變農業生態等等；就是一種積極轉型又符合時代多元需求的經營型態。像他就常有「要問自己的核心競爭力在那裡？在未來5年而10年掌握了那些優勢」的省悟，才能使事業規模弘遠，而不是只靠熱情、理想和衝勁，還得有一步一腳印，實事求是落實的作為，類此企業家的性格和政客言行仍有相當大的距離。

其實，像美國的川普能由企業家一躍而當上總統的例子，並不多見。主要在他除了善於企業經營，還熱衷政治活動，亦當過多年的電視綜藝節目主持人，並有過參選落敗的經驗，屬於「綜藝大咖」非典型的政治人物。

其實，像美國的川普能由企業家一躍而當上總統的例子，並不多見。（美聯社）

就台灣而言，我們的政經環境非常特殊，像有「兩岸」，還各自擁有「國號」和主權！此又和南、北韓不同，他們則分深受中俄、美國的介入影響，呈現南北對峙局面，然卻又能各在聯合國有席次。而台灣的「中華民國」，則是被「中華人民共和國」視為，在1949年被中國共產黨滅亡的國家！雖未曾統治過台灣，但卻一廂情願認為台灣是「中華人民共和國的一部分」，更要「併吞統一」之！蠻橫鴨霸至極！

儘管郭台銘在兩岸或歐美孚有聲望，一旦要選中華民國的總統，那麼他能被北京接受承認嗎（至少目前他在中國大陸是屬「台商」層級，並非以「中華民國企業家」對待）？！而他一旦選上總統，就必須堅守中華民國台灣的主權立場，以保衛中華民國的民主的憲政，老共能接受同意嗎（北京視中華民國總統為「台灣地區領導人」，地方「特首」）？！

當然，郭台銘在晚年亦可能有驚人之舉，效法川普，放棄事業（交付信託或專業經理人），以求「萬世名、萬世利」，力保兩岸永續的和平，以壯大中華民國台灣！那恐就不會是愚人節的笑話了！

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