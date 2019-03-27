自由限時批》韓國瑜的發財術穿幫了！

杭東

韓國瑜真像個高明的「魔術師」，一上台，就出手不凡！，魔術棒一點，這廂福建平潭自貿區，立馬出現2千2百萬台幣訂單；棒再一揮，那廂星馬，亦有上億的MOU進來！到了港澳、深圳、廈門，就更厲害了，只轉了個「中聯辦」的「旋轉門」，乖乖隆地冬！就大把大把的MOU猛進，高達50多億，真讓人目瞪口呆！場景的紅咚咚，更令人嘆為觀止！

韓不是說，要大家發大財嗎？！怎麼淨簽些MOU？這就是變魔術最厲害的眉角了，就是讓人目眩神迷，只見一片金光閃閃，神龍見首不見尾！這就是韓國瑜「非典型政客」與眾不同的地方！

有句名言，就是：「你可以騙人於一時，但絕騙不了永久！」

果不其然，經香港《成報》連日刊文報導，不斷翻查紀錄顯示，跟韓國瑜簽的公司，不乏中國國企，或受中共「國有資產監督管理委員會」監管、公司屬「國家發改委」國債專案項目等；即便是在香港簽的企業也是歸「中聯辦」控制（掌控港澳文教媒體、經濟金融、指揮當地解放軍的北京直屬單位。特首只是「傀儡」）。

什麼時代了，韓國瑜還在玩金庸武俠小說那套唬弄人！悲乎！（資料照）

例如在深圳與高雄簽約的深圳「海吉星國際農產品物流園區」，本身由國企深圳市農產品股份有限公司投資，為深圳市政府唯一的一級農產品批發市場，為當地重大建設專案；在香港與高雄簽訂MOU的「華閔投資集團有限公司」，則由福建省人民政府國資委監管；其他如深圳市「南山農產品批發配送有限公司」也是中國國企。

報導中更提到，高雄在和華閔集團簽定MOU，要在香港合作進行產品推廣，不過費用要各自承擔，這樣的合作模式未必有實質經濟效益。最離奇的是，在香港與高雄簽約的「中國森林」，因涉嫌帳目造假已被除牌，這些「大單」灌水、「湊數」味道甚濃，惹人質疑。

簡言之，原來替韓國瑜買單的幕後老闆就是中共！完全是由中共安排送禮，讓韓捧著50多億訂單回台，升高人氣，以競逐「總統」大位罷了（老共只稱「台灣地區領導人」，屬於「中華人民共和國」）！

「成報」還直言：「這場戲演得太差了。」應該是說，韓國瑜的發財術穿幫了！

這套「韓魔術」的「點」，就在所謂的大批大批的「訂單」，而類此的「訂單，其實就是「MOU」（備忘錄，Memorandum of Understanding）！國際商界皆知，根本是沒有法律拘束力，基本上只是顯示雙方有一個「共識」，至於合約細節、甚至違約金，都未必會寫！

換言之，MOU是根據「巴塞爾協定」的精神制定，有如雙方的「入場券」，便利通行。也就是說，雙方對於彼此該做什麼事，有個「相互的認知」，只是一種表達意向的基礎文件而已。然則，縱使有了「入場券」，如果不經過特別安排，也不保証可以在舞台中坐到好位子！

由於台灣和中國同樣是「世界貿易組織」WTO的會員國，為便利兩岸經貿往來，於是產生了ECFA，專屬於兩岸之間的「經濟合作架構協議」（Economic Cooperation Framework Agreement）。此和當年中國和香港、澳門簽訂的CEPA「更緊密經貿關係安排」類似；而ECFA是專屬於兩岸，一些經濟的互相開放，亦只適用於兩岸，才能讓領有「入場券」的相關業者，進一步享受優惠，而不違反WTO的精神。

不過，韓國瑜的「魔術」，卻是避開台灣中央約制，另闢蹊徑，「自行」代表「高雄市」，遵從「習5點」的「92共識」（「一國兩制」）下，以比照ECFA模式，簽下50多億元的MOU，自易引起爭議和非議！

再者，亦有專家指出，台灣是一個年度GDP總量5700億美金的經濟體，但中共卻只用1.5億美金施以小惠，就可以換取一個直轄市長講出認同「習5點」的92共識，若台灣的20個縣市起而「效尤」，總共只要用30億美金，就可以讓他們「俯首稱臣」，承認是中國的一部分，天下有什麼比這更划算的「政治買賣」呢？這也就是中共樂用經濟「買台灣」的統戰伎倆。所以，蘇揆才會一再強調「不要為了小利，就丟掉民主台灣的老本」！

再者，類此的MOU並不可靠！像親中的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），2016年上任以來，與中國簽了7200億台幣的MOU；到了2018年4月，菲律賓只得到低於備忘錄4%的投資！而代表MOU中數千億的海外投資（FDI），多數都被延後或取消。

據《自由財經》報導，2011年山東省長姜大明率團旋風式訪台，並宣稱要採購5500噸香蕉協助台灣蕉農；但如今8年過去，台灣銷中香蕉總額僅2280噸；就算全部均為山東採購，也還有高達2620噸沒有兌現（另據農委會統計，從2011年迄今，台灣銷日本的香蕉總共5萬2837公噸，光是2018年度，日本就進口了台灣香蕉1766公噸；中國僅進口47公噸）云云。中共的信用，已是不言而喻矣。

韓國瑜在選舉時最厲害的一招，就是「人進來，貨出去，發大財」！此也正中普羅的下懷，讓大家「如醉如痴」！他更像魔術師一樣，一上任，就是搓阿拉丁神燈，東搓西揉地，變出很多如夢似幻的東西（挖石油、賭場、賽馬、賽車等等），如今到了中國，更把手「搓得紅咚咚」，猶「瞞天過海」，搞出一堆MOU，得意洋洋，真把2300萬當成「傻蛋」，任由他呼攏，什麼時代了，還在玩金庸武俠小說那套唬弄人！悲乎！

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