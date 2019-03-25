自由限時批》新「台共」連線 瓦解民主台灣ING！

東方亮

韓國瑜的「紅尾巴」，終於在這趟訪中行，露出來了！亦把老共最新對台統戰策略曝光，就是透過台灣的「南韓北柯」，正進行建構一個新的「台共」黨政商權貴連線，以取代連胡（錦濤）時期的「國共論壇」，及ECFA的黨政商權貴連線！

簡言之，習大大不論在今年初及3月初的「兩會」（全國人代、全國政協）召開，均耳提面命，重新定義「92共識」（統一前提下的「一國兩制」），相關的對台統戰和配套措施（含惠台31項等），已「全方位」地推動展開！

至於用「經濟」的「政治訂單」相挺，只是其中之一的伎倆；更大的「蠶食鯨吞」策略做法（包括數位經濟、互聯網、AI科技、數位監控系統等，像台灣的黨政軍商文教等人士資料，均將存放資料庫，）也將會一一顯露出來，若台灣朝野無強有力的國安作為，一旦國人失去「反共」的心防，則民主台灣危矣！

一個新的「台共」黨政商權貴連線，已然成形（過去支持老K的黨政商權貴都已轉向韓陣營，名單GOOGLE便知），而且正在進行式！（資料照）

最明顯的例子，就是韓禿子口中的「歪嘴雞還敢挑米食」！把台灣高雄人當作「乞丐」，乞求中共「賞飯吃」（俾取得「政治紅單」唬人」）；更向老共「領導」（如港澳的中聯辦）諂媚說「沒有圍牆，只有道路」！想不到卻是自拆「台灣民主圍牆」獻共！而不敢拆「反人權民主的中國共產黨圍牆」！簡直舔共到家！無形中亦自貶「中華民國台灣高雄市長」身價，把老共當作「新主子」膜拜，無異是公然挑戰台灣國安的公權力！

最糟糕的是，類此方式容易瓦解台灣「反共」的民心士氣，鬆懈國人「為何而戰」的國防意志，讓老共得以「不戰而屈人之兵」，誠是居心叵測」！

如今一個區區地方的「高雄市長」，竟敢在外不顧國家顏面，如此明火執杖的囂張，令人瞠目結舌！

中南海之所以看上「南韓北柯」的主因，在國民黨已是「爛泥扶不牆」，在台灣影響力式微。如今卻冒出柯、韓，又能「活學活用」毛澤東思想和鬥爭術，並經歷兢爭劇烈選舉，脫穎而出，成為台灣新的「非典型領導政客」！自是「欣喜若狂」！得來全不費功夫！

再者，現韓禿子儼然已成泛藍陣營（國民黨、親民黨、新黨）的「新共主」，猶能吸引部分中下階層及綠營分子，用「窮人翻身、發財」招數，匯成一股「韓流」，且鬥倒取代藍色「權貴」，成為「和共」的「新階級」！



而柯則自稱是「墨綠」翻「白」，藉醫生在台灣社會的特殊地位從政，連任台北市長，言行乖異，卻吸引「不滿藍綠」的淺藍、淺綠反民進黨新潮流系及中間年輕世代，匯成「柯流」。自「韓流」崛起後，雖略遜一籌，聲勢不弱，北京視為是「備胎」，不用白不用！

老共最愛講「聽其言，觀其行」。當他們發現韓、柯從不對中共作為「惡言」，還常釋出「善意」，不免「竊喜」。像柯在台北、上海論壇中的表現，「謙恭」有禮，而韓在訪中行，更是「打躬作揖」，善體「上意」，例如每到一處獲「政治訂單」，更是「肝腦塗地」，不禁心中高呼「Ｘ歲」！此自深獲「聖心」歡喜。

無怪他還嗆賴清德：「他豬八戒賣不了人參果，我孫悟空開始在賣，你有什麼好扯後腿的？」可見根本無視什麼「兩岸條例」和相關法規，因為他可直接間接「面聖」，嗚呼？！

尤有甚者，韓國瑜和柯文哲的先後表態，都被北京視為進退「得體」，配合度高；像韓的「支持92共識、你儂我儂」及「台獨是梅毒」等，或柯的「兩岸一家親」、「警察強盜說」、「統獨是假議題」等，在在令老共「擊節讚賞」！層層上報，習大大自然點頭，恩賞有加，給足甜頭！

只要看韓禿子在港澳、深圳、廈門拜訪的全是共產黨當地的「領導」，還有中聯辦（是中共在港操控「一國兩制」的政治組織，「特首」不過「傀儡」）、國台辦主任劉結一等，而這些頭頭的訪晤「密談」或把酒言歡等，亦全未向陸委會事前「報備」，竟然敢自我定義為「屬於情感層面交流」，「公私不分」，讓台灣當局氣得跳腳！

而此亦已有違「高級公職人員」訪大陸地區相關法令，因為兩岸事務須「公開透明」，不得有「私相授受」行為。然則，他卻毫不理會，毫不在乎外界及台灣當局的反應，還狂言有何「大驚小怪！」云云，足見已有「新主子」靠山，能「上達天聽」，就算回台又能奈他何！

無怪香港《成報》（前老闆谷卓恒曾批指習近平家族貪腐遠超，江、朱、李、胡、溫、曾等）在23日，更以頭版頭條：「高雄市長韓國瑜賣掉台灣」批評，並搭配「默認一國兩制」、「私通中國」、「認共產黨是老闆」等斗大標題，對韓所為怒不可遏！

是以，一個新的「台共」黨政商權貴連線，已然成形（過去支持老K的黨政商權貴都已轉向韓陣營，名單GOOGLE便知），而且正在進行式！

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