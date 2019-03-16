自由限時批》「韓流」退潮了！

東方亮

立委補選結果今天揭曉！民進黨浴血奮戰終於守住台南、新北三重了，亦正如現場的選民興奮的喊出：「韓流」退潮了！「韓神」終於也走下神壇了！ 所謂花無百日紅，世事亦本是無常。像去年雖造就「韓流」的震撼性突起，溢流全台，卻亦因其揮霍民主、傲慢（不斷向彼岸示好，乞求「紅」利），「消退」的亦快。像這次具2020大選指標性意義的立委補選，民進黨得到去年敗選教訓，暫時「止血」；而國民黨亦未能如預期，不用說「全壘打」，甚至還「失溫」（彰化驚險過關，金門「韓」支持的候選人失利），如今老K「太陽們」的惡鬥，毫無中興改革氣象，只會操弄政治（欲藉「韓流」爭權奪利），又一味媚共，忽視選民的智慧，終嚐苦果，真是天佑民主台灣！

民進黨浴血奮戰終於守住台南、新北三重。（本報資料照）

綜觀此次立委補選結果，簡言之，是國民黨和「韓流」的「驕兵」必敗，而民進黨則「哀兵必勝」（「自由限時批」前已有專文分析）。而「哀兵」也者，乃在能深切反省檢討接地氣，謙卑！謙卑！再謙卑！奮發圖強，實事求是，讓人民有感，復以團結為民主台灣的堅定不移信念，自會贏得人民的支持。（像柯文哲的「盛極而衰」，現連「全美台灣同鄉會」都公開發表聲明「不歡迎，不接待」即為明證），終於抵住了「韓流」！

而國民黨卻不知長進，欲藉「韓流」氣勢，一舉奪下綠營的大票倉，猶不時羞辱「綠得出汁」的民眾（像造勢活動大多不是當地人，反易「喧賓奪主」，招致非議），還不時製造「假新聞」（文旦案例），嗆「台灣民主」（支持中共的中華人民共和國的一中「92共識」，無異成了「一國兩制」的同路人），不僅有「韓天台」和「韓國時報」24小時平面立體、網路平台助陣，又獲得中共的「青睞」（買農產品或中資轉投資，觀光客的來台），致使「韓流」恣意妄為，明火執杖，囂行台灣，自讓許多維護台灣主權和民主價值的民眾，惴惴不安，更改變了去年盲目「跟著禿子走」的心念，有的便已反射在這次補選上！

足見「民心」如流水，能載舟，亦能覆舟！

至於，韓國瑜不知「謹守本分」，做好做滿4年高雄市長工作，卻欲「得隴望蜀」，以「智取大位」，反被「韓粉」的媒體人黃光芹看穿，卻不能反躬自省，一句「誰說的」，結果讓黃陷入「韓粉」圍剿（猶欲傷及無辜小孩），但不見「韓老大」譴責保護，還講些不痛不癢的話，等於「袖手旁觀」，自激起眾怒，肇致網路聲量大跌至「死亡交叉」，此由補選失敗不難看出箇中端倪。 復次，韓國瑜上任的前後，其政見頻頻跳票被打臉，連樂團拷秋勤也一一列舉：「阿諾不來了、迪士尼蓋不出來、F1 賽車不辦了、環球影城不蓋了、跑馬場不弄了、高屏大機場不建了、摩天輪不蓋了、旗津國際賭場不做了、鄧紫棋任達華不代言了、俄羅斯富豪遊艇不來了、太平島石油不挖了、愛河旅館不用了。」 無怪拷秋勤要忍不住狠虧：「中華高雄人，自己看你們選出什麼東西，不好說耶，這個智商高到發笑。」這番話引發了網友的共鳴。亦統統亦反映在補選上，只是韓自己不知道而已。若是還癡心妄想大位的話，看來也可以省省罷！

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