自由限時批》共媒不打自招 更陷韓國瑜於不義！

◎宋娣

就在港台輿論一片撻伐韓國瑜「賣台」聲中，北京終於「現身」，公開護航！

官媒的「環球時報」就在今天發表社評稱，台灣綠營編織種種罪名（其實香港民主人士和媒體嚴批最多，像「成報」更在頭版頭條直接批韓「賣台」），以抹黑和抹紅破壞台灣民眾對韓國瑜的好感，如果能現在就把韓國瑜搞臭，將是民進黨的意外勝利」。又說「中國的軍事力量和經濟力量就像兩隻巨手，已將台灣牢牢攬住」云云，欲用「最小」的代價實現統一，可說是一廂情願的如意算盤也。

中國官媒「環球時報」就在今天發表社評稱：中國的軍事力量和經濟力量就像兩隻巨手，已將台灣牢牢攬住。（資料照）

而此已不只是「此地無銀三百兩」，而是「不打自招」！無異默認韓國瑜是推動「一國兩制」台灣方案的「同路人」！豈不害死韓國瑜！

《成報》批評，韓國瑜的「賣台之旅」表現得卑躬屈膝，其作為台灣地方首長，代表高雄市民，卻配合中共上演的（戲鳳）「大龍鳳」劇情，極度矮化台灣。蔡英文總統日前更在臉書指，韓國瑜選舉時很在意中華民國，但韓與中國官員見面時，除未提及「一中各表」，也未提到中華民國四字，只有在總結行程的記者會，才敢提起（筆者註：這是一種須經老共高層默許，始能進行的「閉門」式記者會，在中國境內民眾不會看到）

再者，韓說：「1912年國父孫中山先生推翻滿清，創立中華民國（中華人民共和國境內只剩「遺跡」矣），就是追求民族、民權、民生，為了老百姓生活（那麼中共在追求什麼？！），「我是孫中山先生的信徒，我們致力於幫助人民改善生活，國富民強（請問此「國」若是中華民國，為何不大聲說出，要使「中華民國」國富民強耶？！）簡直是「心虛」，不知所云！

根據陸委會的正式說法，「韓劉會」，是劉結一擺明在推銷「習五條」，包括重申「九二共識」及「反對台獨」等政治論調。而中共領導人已赤裸裸地表明「習五條」的核心就是「一國兩制」；「九二共識」的內涵就是消滅中華民國的「統一」，而劉結一說這是「為兩岸關係發展指明方向」，再次證明中共透過統戰我方政治人物，以經濟為名，展開併吞台灣的政治進程。

另據陸委會委託政治大學選舉研究中心調查，在3月21日發布結果，有79%台灣民眾不贊成中國「一國兩制」主張，83%民眾反對中國武統台灣，87.7%民眾認為我國未來與對中關係，應由全國2300萬人共同決定。足見台灣的主流民意，態度十分清楚！

本來「賣菜郎」天生雙子座，善口燦蓮花，曾在政壇小有混名（當過立委才隱退），如今復出暴得狂名，當了「高雄市長」，卻仍「不安於位」，屢屢暴衝，像「韓粉」媒體人黃光芹事件，就揭露其「政治野心」的真面目（黃說韓是「假仁假義」）。而這回訪中行，或許就中了老共「藍金黃」的計。這是在美流亡的中國富豪郭文貴經驗之談，直說此三種陷阱，對台灣政商無往不利，特別是「金」的部分，不一定是「貪污」，而是一種透過「假公濟私」的「買通」行為，或用「政治性採購」模式，增加聲望等，不一而足。

如今中共正將大數據、人工智慧等布建全國性的監控「天網」，有如歐威爾筆下的《動物農莊》Animal Farm（老大哥正看著你！）任何人不論起居、生活、買賣、通訊等等，都能一目了然，毫無隱私可言！

簡言之，如果那天爆出韓當年在深圳或在北大研究的料，相信也不稀奇！何況韓國瑜夫婦途經港澳、深圳、廈門等地，住的是高檔頂級飯店，其所有的起居動靜細節，恐皆已「全都錄」矣。如不信，回台請教專家，就會不寒而慄了！

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