自由限時批》公民有拒絕被媒體洗腦的自由！

杭東

台灣的濫用新聞和言論自由，竟也創下媒體「造神」的奇蹟！就連「比爹娘還親」的毛澤東都自嘆不如！ 這是《自由亞洲粵語》29日7點39分在臉書粉絲專頁貼出影片新聞報導，貼文標題稱「台灣電視台造神運動遠超中國央視」！並指出，「如果你家裡一整天開著中天或者東森這兩個新聞台，那你見韓國瑜的時間，可能比你身邊的親人更要多」！真可說是「驚天地泣鬼神」！

無怪網友暱稱「中天」為「韓天台」，因為只有韓國瑜才是「新聞」，亦重新定義了什麼是「新聞」，創下台灣新聞史「非典型」的一頁！令海內外嘖嘖稱奇！

《自由亞洲粵語》台指出，台灣晚間黃金時段新聞，《中天新聞台》播出韓國瑜相關新聞的比率高達64％，《東森新聞台》則是有40％，實際訪問台灣民眾，有計程車司機認為，「你想想看一直看這個，作為一個正常的人他都不會喜歡，就像你吃一樣菜，天天叫他吃這樣菜他怎麼會爽」。

儘管國家通訊傳播委員會（NCC）近日分別對中天台二則報導不實，各裁罰40萬及60萬。包括2月18日報導：「三個市長合體、天降祥雲」（指韓國瑜、侯友宜、盧秀燕三位市長一起出現），天空中出現「鳳凰展翅」異像」，及「東廠抓到了？直擊駐星大使盯場回報韓國瑜行動」等，但仍無法回應社會的不滿。 例如知識青年包括台大、政大、師大、成大等校學生，就紛紛發起討厭中天台的活動，接連幾天下來，人數近乎破萬，並創下討厭墮落媒體的新頁！

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像有位台大學生首次闡述事件緣由，認為主因在於：「不願姑息」，控訴違反閱聽人供需關係、用收視壟斷市場的媒體，不配尊重。猶認為「一個擺明說謊的人，要容許他繼續欺騙嗎？」且已違反閱聽人的供需關係，試圖用收視費來壟斷市場，不能姑息。再者，他們的訴求，是「希望能有優質、不受特定利益綁架的媒體。」強調，媒體雖不免有偏頗，但中天許多報導都跌破尺度，才會引來台大學生普遍厭惡、群起抵制，若泛綠媒體發生同樣程度的爭議，相信台大生身為理性的閱聽人，一樣會嚴厲抵制。誠讓有良心、良知的新聞人感同身受！

新聞媒體是「社會公器」，根本沒有「造假」的自由，更沒有「強迫洗腦」的自由！這是民主國家新聞界公認的鐵律。而民主社會的閱聽大眾當然亦有「拒看、拒聽、拒買」的自由！

若新聞媒體不能「新聞自律」，恣意妄為，忽視社會責任，猶踩「法律」紅線，並不能只靠政府相關法令把關（避免有妨礙新聞及言論自由之嫌），只有賴「他律」和市場機制，以及閱聽大眾主動站出來「匡導」，發揮「選擇媒體的自由」功能，以促進「良幣驅劣幣」的功用，讓社會得以「耳聰目明」！

如今更讓人憂心的是，類此的「媒體洗腦」，在國共內戰時期，中共運用的最為成功，像把毛澤東「造神」，比「爹娘親」，乃如「東方紅」的「洗腦」名歌，婦孺皆能朗朗上口，以鬆懈民眾心防；並能綜合軍事、情報特務（收買、女色）、文宣（口頭傳播）運用，擊潰中國國民黨播遷來台。諸此的慘痛教訓，皆歷歷在目，國民黨人如韓國瑜者居然忘了「反共」大義，厚顏與宿敵把酒言歡，此非但不能「泯恩仇」，還乞討MOU訂單，無異引敵進「高雄關」；在進行「一國兩制」台灣方案」的此時，如此的內外夾擊下，反易加速台灣的崩亡矣！讓人痛心疾首！

在中國學者何清漣所撰的「紅色滲透」，就已將中共對台灣媒體的滲透，描繪得淋漓盡致。例如對媒體所有權的併購、介入人事編採操控、廣告利益與人脈經營，還有駭客攻擊與輿論心理戰等等，莫不交叉混合運用，「以假亂真」，特別是台灣從反旺中，反媒體壟斷一路走來，更利用民主制度和投票行為進行操弄，到了「出神入化」地步，令人瞠目結舌！眼看台灣親中媒體，竟成為中共對台混合戰的重要工具之一，操弄輿論影響投票行為，利用台灣的民主制度替獨裁推進併吞，種切的作為均在進行之中，怎不令人憂心？！

最近「無國界記者組織」（RSF）還發布「中國追求的世界傳媒新秩序」報告，闡述中國過去10年以來控制境外資訊的策略，盼警示國際，中國此項計畫已然對世界新聞自由造成威脅。RSF秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）表示，根據北京政權的精神，記者不是抗衡的力量，而是國家的宣傳服務，如果民主國家不抵抗，中國會強加他的觀點和宣傳，對新聞和民主形成威脅。 報告引述2015年清大社研所研究生李嘉艾的論文〈台灣媒體生產政治中的中國因素與獨裁者邏輯： 以C集團為例〉，以內容分析佐證台灣《中國時報》在遭親中集團併購後，中國人權報導顯著減少，大量轉載中國官媒新華社報導，鮮有批評北京等，徹底改變了原本的編輯方針。報告也提及，聯合報系所屬的《世界日報》，也開始減少對中國現狀的報導。以往是獨立媒體的「多維新聞網」，也被香港商業人士為了北京的利益所收購。

RSF指出，為了影響國外的閱聽群，北京推動野心十足的政策，購買具有戰略意義的媒體股份，併購政策的統籌單位則是中共中央統戰部。根據彭博集團在2018年4月所公布的調查，近十年來中國在歐洲各媒體所投入的資金將近30億歐元，例如收購捷克媒體集團等。另也提及南非、紐西蘭與英國媒體被收購或與中國進行財務合作後，新聞呈現出現轉折的案例。

此外，據香港《明報》報導，無國界記者組織的這份報告另指出，中國致力建立和主宰「世界傳媒新秩序」，透過在國際媒體賣廣告、滲透外媒等手段阻止來自國內外的各項批評，甚至以人身恐嚇方式令異議者「噤聲」。讓人悚然！ 流亡在美的中國富豪郭文貴曾多次提醒台灣，中共對台是統戰兼統心，經濟大於核武器。而主要的工具就是「藍金黃」（可查GOOGLE）。 他指出，台灣的內賊是她最大的敵人，就是被「藍金黃」的這些人。並呼籲，不能相信中國對台灣人所說的「兄弟之情」，而且根本不存在「兄弟共同發展」這樣的狀況（除非另有政治野心的政壇明星）。信哉斯言，吾人豈能掉以輕心耶？！

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