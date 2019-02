自由限時批》維護新聞自由 但絕不容為「虎」作倀！

辛文

台灣的新聞自由和言論自由,舉世讚譽。但因目前老共要武力併吞統一台灣困難,於是轉從四面八方的「文攻」著手(入戶、入腦,入心),並利用特定媒體集團,不斷製造新聞的真真假假,混淆視聽,復又大量創造南北特定候選人的網路聲量,猶增闢電視「政論性」節目、頻頻民調、網路平台,大打輿論戰,以突破選民心防,終於在2018地方大選助選得逞!此連「紐約時報」都震驚不已,說是中共係採取類似俄羅斯式的干預美國大選手法,嚴重擾亂台灣的選舉,俾遴選其中意的「台灣代理人」!

現更在小英宣布要連任之時,開了第一槍!以〈不顧北京反對 CNN:蔡英文將尋求連任 有勝選自信〉作大幅報導,引發廣泛爭議;對此,立委鄭運鵬亦表示,台灣要推舉誰參選總統,是台灣的內政,若台灣的民主須照著北京的意思行事,那麼選舉還有意義嗎?他痛批,台灣媒體出現這種言論很荒謬、很失格,若是台灣的民主自由人權的發展,處處得顧慮北京的看法,那麼我們的國防(至少中共仍是中華民國法定的「敵人」)也不需要了!恐須請國安局調查一下,以正視聽!

簡言之,我們的國安法在哪裡?!難道危害國安,竟無法可管了嗎?而現在仍是「全面執政」和國會多數的民進黨,不應該被去年「敗選」敗昏了頭!應該清醒過來,立聞修法和嚴格執法!不要弄到最後被親共媒體「埋葬」了!

茲綜合外媒的報導,指小英政府長期受到中共的巨大壓力,且經常散播假消息,並利用台灣自由的公共輿論,來達成「中共統一」的政策目標。更運用社群媒體散播假消息,已成了干預選舉的「全新」戰場!令人觸目驚心!

由於台灣2300萬民眾經常接受新聞媒體和社群網路所提供的錯誤資訊,包括未經證實的中國解放軍大規模軍演畫面,還有曾稱台灣旅客受困日本大阪關西機場,卻遭國內政府忽視的假新聞等種切;諸此的真真假假的訊息已然滿天飛,似乎是為了破壞民進黨政府。同時,亦藉由假新聞幫助較為支持北京當局和兩岸統一的政治人物,提升曝光率;而北京當局又一再奪走邦交國以孤立台灣,而北京當局更透過在中國大陸的台灣企業,非法將資金挹注到特定政治陣營,並施壓各國企業移除台灣,猶要求在中國的外國企業或航空、運輸企業將台灣改名為「中國台灣」,且大幅加強飛彈對台部署及軍事演習,恫嚇台灣人民。

中共利用台灣自由的公共輿論,來達成「中共統一」的政策目標。更運用社群媒體散播假消息,已成了干預選舉的「全新」戰場!令人觸目驚心!(圖:網路)

據英國牛津大學和路透新聞學研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism)公布的研究報告指出,中國人民解放軍經營社群媒體帳號所發布的貼文,被台灣新聞媒體大量採用,而且使用這些帳號的照片和影片,卻沒有查驗真實性。而澳洲戰略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute)國際網路政策中心(International Cyber Policy Centre)的資深分析師凱夫(Danielle Cave)表示,台灣政府應更加努力提升公眾對於秘密影響行動的認識。她還說:「假設大多數公民實際上不瞭解發生什麼事,那就很難看到台灣政府能成功反制這類行動。」例如去年原本被看好的民進黨高雄市長候選人陳其邁,他的律師亦曾掌握若干證據,發現在台灣社群媒體廣為流傳誹謗陳其邁的假消息,多源於外國帳號,包括部分來自中國的IP位址。

從1990年代以來一直關注台灣選舉的中央研究院副研究員鮑彤(Nathan F. Batto)就表示,很難判定北京對高雄市長選舉到底發揮多大的影響力。「我們有一些不確定的想法,覺得它(中國的影響力)對於韓國瑜在高雄的選情是很大的助力,但我不知道這是否就是他民調飆升的原因。」 換言之,從2018大選中,不難看出,有特定媒體集團不但「勤奮」創造特定候選人的網路聲量,猶以「主觀建構」或夾議夾述製作「假新聞」,混淆視聽,這就是一種利用民主手段摧毀民主台灣!何其恐怖!

例如(中共官煤)環球時報一改批判形式,改以透過第三方表達對若干事件的看法,譬如透過香港中評社回應,或用台灣某政治人物的觀點,認為像美艦通過台海是兩岸不安定的因素等等,不一而足。中共過去泰半是透過官媒放話,但現利用台灣地方和中央的大選,有系統的放出似是而非言論,讓台灣人民懷疑自己國家怎麼了?!確實達到某種統戰的效果。

有傳播理論專家就指,愈新穎、機會越少發生的事件所含的資訊量是最高,這種高資訊量的事件是媒體最感到興趣的,如果到了大家都知道的時候,這個事件的消息再也不是任何傳播的重點,在以往的傳統媒體是如此,而在現今社群網路時代的自媒體更是如此,大家都希望自己有第一手的消息,以及對最新的消息所能解釋最合理適當的評論。 再者,傳播的消息大致可分為「事實」和「評論」。在中共、統媒、親中台商和黨派的分進合擊下,「假事實」到處都是,真偽難辨,在經過精心製作的「評論」下,似是而非,自然產生負面影響;且假新聞的製作亦可在國外,政府管不到也無法可管。一旦經刻意製造和傳播操弄,復由無心的民眾隨手轉發,自可在特定族群中散播,如同在背後說人壞話不須負責一樣!讓人不寒而慄!

不久前,美國國家民主基金(National Endowment for Democracy, NED)研究人員還創造了「銳實力」這個名詞,而最鮮活的例子,就是台灣。 在美國國家民主基金2017年的報告中還強調,中國和俄國可「突破、滲透或穿透目標國家的政治和資訊環境」,「銳實力讓專制國家深入社會結構,煽動和擴大既有分歧,俄羅斯就是利用民主政體內部矛盾的箇中翹楚」。中國從不掩飾也想那樣對付台灣。2016年民進黨勝選後,同年12月,中國共產黨喉舌「人民日報」旗下的「環球時報」的社論就說:「如有必要,我們會把「台灣黎巴嫩化」。 另據英國「金融時報」報導,民進黨2016年贏得總統和立委選舉後,北京便改弦易轍,從各方面加強對台工作(像「三中一青」儼然已在2018地方大選奏效),例如試圖從台灣內部影響台灣選民的投票意向,甚至透過滲透和假消息,也就是所謂的「銳實力」,來傷害台灣。可讓台灣內部世代和族群對立、政治和社會組織同室操戈,久而久之,均將淪為黎巴嫩那樣的悲慘下場!台灣朝野能不戒慎乎!能不全方位防杜「假新聞」氾濫,強化國安乎!

