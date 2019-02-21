自由限時批》維護新聞自由 但絕不容為「虎」作倀！

辛文

台灣的新聞自由和言論自由，舉世讚譽。但因目前老共要武力併吞統一台灣困難，於是轉從四面八方的「文攻」著手（入戶、入腦，入心），並利用特定媒體集團，不斷製造新聞的真真假假，混淆視聽，復又大量創造南北特定候選人的網路聲量，猶增闢電視「政論性」節目、頻頻民調、網路平台，大打輿論戰，以突破選民心防，終於在2018地方大選助選得逞！此連「紐約時報」都震驚不已，說是中共係採取類似俄羅斯式的干預美國大選手法，嚴重擾亂台灣的選舉，俾遴選其中意的「台灣代理人」！

現更在小英宣布要連任之時，開了第一槍！以〈不顧北京反對 CNN：蔡英文將尋求連任 有勝選自信〉作大幅報導，引發廣泛爭議；對此，立委鄭運鵬亦表示，台灣要推舉誰參選總統，是台灣的內政，若台灣的民主須照著北京的意思行事，那麼選舉還有意義嗎？他痛批，台灣媒體出現這種言論很荒謬、很失格，若是台灣的民主自由人權的發展，處處得顧慮北京的看法，那麼我們的國防（至少中共仍是中華民國法定的「敵人」）也不需要了！恐須請國安局調查一下，以正視聽！

簡言之，我們的國安法在哪裡？！難道危害國安，竟無法可管了嗎？而現在仍是「全面執政」和國會多數的民進黨，不應該被去年「敗選」敗昏了頭！應該清醒過來，立聞修法和嚴格執法！不要弄到最後被親共媒體「埋葬」了！

茲綜合外媒的報導，指小英政府長期受到中共的巨大壓力，且經常散播假消息，並利用台灣自由的公共輿論，來達成「中共統一」的政策目標。更運用社群媒體散播假消息，已成了干預選舉的「全新」戰場！令人觸目驚心！

由於台灣2300萬民眾經常接受新聞媒體和社群網路所提供的錯誤資訊，包括未經證實的中國解放軍大規模軍演畫面，還有曾稱台灣旅客受困日本大阪關西機場，卻遭國內政府忽視的假新聞等種切；諸此的真真假假的訊息已然滿天飛，似乎是為了破壞民進黨政府。同時，亦藉由假新聞幫助較為支持北京當局和兩岸統一的政治人物，提升曝光率；而北京當局又一再奪走邦交國以孤立台灣，而北京當局更透過在中國大陸的台灣企業，非法將資金挹注到特定政治陣營，並施壓各國企業移除台灣，猶要求在中國的外國企業或航空、運輸企業將台灣改名為「中國台灣」，且大幅加強飛彈對台部署及軍事演習，恫嚇台灣人民。

中共利用台灣自由的公共輿論，來達成「中共統一」的政策目標。更運用社群媒體散播假消息，已成了干預選舉的「全新」戰場！令人觸目驚心！（圖：網路）

據英國牛津大學和路透新聞學研究所（Reuters Institute for the Study of Journalism）公布的研究報告指出，中國人民解放軍經營社群媒體帳號所發布的貼文，被台灣新聞媒體大量採用，而且使用這些帳號的照片和影片，卻沒有查驗真實性。而澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）國際網路政策中心（International Cyber Policy Centre）的資深分析師凱夫（Danielle Cave）表示，台灣政府應更加努力提升公眾對於秘密影響行動的認識。她還說：「假設大多數公民實際上不瞭解發生什麼事，那就很難看到台灣政府能成功反制這類行動。」例如去年原本被看好的民進黨高雄市長候選人陳其邁，他的律師亦曾掌握若干證據，發現在台灣社群媒體廣為流傳誹謗陳其邁的假消息，多源於外國帳號，包括部分來自中國的IP位址。

從1990年代以來一直關注台灣選舉的中央研究院副研究員鮑彤（Nathan F. Batto）就表示，很難判定北京對高雄市長選舉到底發揮多大的影響力。「我們有一些不確定的想法，覺得它（中國的影響力）對於韓國瑜在高雄的選情是很大的助力，但我不知道這是否就是他民調飆升的原因。」 換言之，從2018大選中，不難看出，有特定媒體集團不但「勤奮」創造特定候選人的網路聲量，猶以「主觀建構」或夾議夾述製作「假新聞」，混淆視聽，這就是一種利用民主手段摧毀民主台灣！何其恐怖！

例如（中共官煤）環球時報一改批判形式，改以透過第三方表達對若干事件的看法，譬如透過香港中評社回應，或用台灣某政治人物的觀點，認為像美艦通過台海是兩岸不安定的因素等等，不一而足。中共過去泰半是透過官媒放話，但現利用台灣地方和中央的大選，有系統的放出似是而非言論，讓台灣人民懷疑自己國家怎麼了？！確實達到某種統戰的效果。

有傳播理論專家就指，愈新穎、機會越少發生的事件所含的資訊量是最高，這種高資訊量的事件是媒體最感到興趣的，如果到了大家都知道的時候，這個事件的消息再也不是任何傳播的重點，在以往的傳統媒體是如此，而在現今社群網路時代的自媒體更是如此，大家都希望自己有第一手的消息，以及對最新的消息所能解釋最合理適當的評論。 再者，傳播的消息大致可分為「事實」和「評論」。在中共、統媒、親中台商和黨派的分進合擊下，「假事實」到處都是，真偽難辨，在經過精心製作的「評論」下，似是而非，自然產生負面影響；且假新聞的製作亦可在國外，政府管不到也無法可管。一旦經刻意製造和傳播操弄，復由無心的民眾隨手轉發，自可在特定族群中散播，如同在背後說人壞話不須負責一樣！讓人不寒而慄！

不久前，美國國家民主基金（National Endowment for Democracy, NED）研究人員還創造了「銳實力」這個名詞，而最鮮活的例子，就是台灣。 在美國國家民主基金2017年的報告中還強調，中國和俄國可「突破、滲透或穿透目標國家的政治和資訊環境」，「銳實力讓專制國家深入社會結構，煽動和擴大既有分歧，俄羅斯就是利用民主政體內部矛盾的箇中翹楚」。中國從不掩飾也想那樣對付台灣。2016年民進黨勝選後，同年12月，中國共產黨喉舌「人民日報」旗下的「環球時報」的社論就說：「如有必要，我們會把「台灣黎巴嫩化」。 另據英國「金融時報」報導，民進黨2016年贏得總統和立委選舉後，北京便改弦易轍，從各方面加強對台工作（像「三中一青」儼然已在2018地方大選奏效），例如試圖從台灣內部影響台灣選民的投票意向，甚至透過滲透和假消息，也就是所謂的「銳實力」，來傷害台灣。可讓台灣內部世代和族群對立、政治和社會組織同室操戈，久而久之，均將淪為黎巴嫩那樣的悲慘下場！台灣朝野能不戒慎乎！能不全方位防杜「假新聞」氾濫，強化國安乎！

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