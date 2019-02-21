胡，怎麼說》不顧北京反對，台灣才不會被中國「DQ」！

不顧北京反對，這是台灣的日常！不然呢？難道宣布參選總統要先看北京臉色？那你就是中共的奴婢，整天都在顧北京，姿式就是：卑躬屈膝、哈腰跪趴，厚顏無恥、滿嘴胡說八道、唱衰台灣、親中舔共PLP討中共歡心...。

因為，中國打壓台灣無所不在，「不顧北京反對」才會成為台灣的日常！

在台灣，宣布競選總統，不必顧北京反對；要選誰當總統，不必顧北京反對；兩岸政治性協議要先經高門檻的公民投票，不必顧北京反對；台灣要爭取參與聯合國、加入WHO、不必顧北京反對；台灣要與美國、日本及其他國家交往，不必顧北京反對；台灣要採購潛艦、戰機、增加量產攻守兼具的飛彈、加強國防力量，當然不必顧北京反對.....。

理由很簡單，台灣是主權獨立國家，要怎麼決定自己的政策，不必北京說三道四、不必北京指手劃腳、不必顧北京反對。 就以上述列出的幾個項目，北京的中共當局，全部都反對，台灣如果「顧」北京反對，那就全部都不能做了，悲慘的下場就是台灣的國格沒了、主權沒了、民主自由沒了，被中國併吞、被中共專制政權統治，台灣2300萬人只能任其宰割。

中國打壓台灣無所不在，「不顧北京反對」才會成為台灣的日常！（AP）

台灣被中國併吞會發生什麼事？專欄作家粘迪舜在臉書分享一段與10歲女兒討論此事的對話，10歲小孩語出驚人的結論，觸動很多人的心，大家可以去看他的臉書內容。 親中舔共政客、商人、媒體、學界等卻滿口謊言，說什麼兩岸指腹為婚、你儂我儂、先有後婚、一家親...，相對於10歲孩童的童言童語，道出真相、直指事實、切中要害，那些自欺欺人的壞壞「大人」，實在肉麻又邪惡、噁心更可惡！

他們其實不是不知道，而是私心作祟、貪心狠心、昧了良心、蒙上眼睛，就以為可以瞞天過海，把台灣送入中共專制政權的虎口。

只要稍微睜眼看過去的西藏、現在的新疆遭遇，200萬維族人刻正被中共關進「再教育營」，強迫思想洗腦、勞動改造，台灣現在緊抱中共大腿、充當走狗、爪牙的那些人，以為為中共立功，將來就可以沒事、發大財嗎？中共併吞台灣的陰謀如果得逞，他們的利用價值沒了，在極權專制之下，他們及其子孫不會有好下場的，「再教育營」也為他們預留位子。

再看在中國治下的香港，民主自由淪喪的遭遇實在不堪，而且迅速惡化，現在只拿其中的DQ（Disqualify，取消資格）事件來看，選民投票選出的立法會議員，只因不遵奉中共的意旨，已有6位被DQ，未來恐怕連參選資格都在中共操控的審查下被DQ。至於香港特首，要中共中央欽點才行，有意競逐者當然不能「不顧北京反對」，否則早就被DQ了。

從香港DQ事件，正可說明有人竟在新聞標題上，把「不顧北京反對」冠在蔡英文表態尋求連任之前。因為他們的心態，就是奉行一個中國、台灣地位如中國的特區，總統只是特首的同義辭，認定要選總統就不能不顧北京反對。 台灣當然必須不顧北京反對，否則，主權國格、民主自由，就會被中國「DQ」！

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