自由限時批》亂爆卦？！恐踩到法律紅線！

嚴正法

台南選情劇烈，人盡皆知。但因涉及未經查證的「假新聞」，不斷流傳，以訛傳訛，已引起政府相關單位抗議和多位立委不滿；而此顯然踩到「社會秩序維護法」與「選罷法」（意圖使他人不當選）的紅線！政府相關部門和國家通訊傳播委員會NCC必須依法執法，嚴正向社會公眾交代！

據自由時報報導，中天《大政治大爆卦》內容挨轟假新聞，該節目日前談台南文旦，下標「柚農陳大哥：文旦丟在水庫超過200萬噸」，經濟部打臉，強調麻豆文旦正在開花，哪來的果實？台南市麻豆區農會總幹事孫慈敏怒批，完全沒這回事，放話的該農民根本不是麻豆的農民，是來自下營的農民，竟對麻豆說三道四，且若真有「200萬斤文旦」丟到溪裡，河水早就暴漲（此係指陳姓柚農坦承，講「二百萬噸文旦倒入曾文水庫」，純是一時口誤，又修改「二百萬台斤倒入曾文溪」，但並未正式公開「更正」）。

「知」的權利，是媒體須提供正確、真相 ，並經查證的「真實」之「知的權利」。（資料照）

水利署南區水資源局亦說沒人看到水裡有文旦，農糧署更表示，該名柚農栽培的文旦全賣光，已函請中天要求20天內改正，否則要採取進一步法律行動云云。

此外，立委林俊憲截圖，像200多萬噸柚子倒水庫，即是一種這種傷害農民的事，批節目鼓吹恐懼，引爆多位民進黨立委直指是假新聞，對此中天尚未正式回應。而「噸」、「斤」雖一字之差，實差之千里，這樣的白底黑字，是錯不了，怪就怪在嘴太快，卻忘了言論（新聞）自由，還有社會責任和法律規範在！

台南市長黃偉哲昨日在媒體強調：「選舉要努力，但請不要傷害農業，別讓政治操作破壞麻豆文旦行情。」他表示，若以移花接木或扭曲事實散布傷害農民的不實謠言，絕對要「嚴厲譴責」，將依農產品市場交易法依法究責。而這名陳姓柚農講文旦言論太過頭了，去年他就在講「二百萬噸丟水庫」，有柚農制止他不要誇大其詞，沒想到在3月8日謝龍介引薦通路商買麻豆文旦時又講，且被電視台播出引起風波。

同時，南市農業局亦澄清，去年麻豆清泉合作社向部分農民收購文旦後，因該批次文旦屬採收後期，且因連日陰雨品質較差，導致售價不好，有些因囤積腐敗而被丟棄，但數量不多，僅屬該合作社個案情形。並強調，將加強對果農輔導管道，有問題可直接向農政單位反映，避免被有心人不實誤導，造成社會傷害。

其實，「假新聞」肆虐至今，及若干媒體偏頗報導產生的諸多亂象，一直都有相關的法律規範在，只是政府「無能」，未能嚴正依法執法，致造成社會和政局不安！若置現有「正當公權力」和「立法法令」不用，卻瞻前顧後，缺乏擔當，執政當局光會喊「凍未條」也是沒用的！孰令致之？曷克臻此？已是不言而喻矣。

事實上，目前在網路散布假新聞、假消息，其刑事責任部分，就有刑法第310條毀謗罪（第一項規定：「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金」），亦有第309條公然侮辱罪、第151條恐嚇公眾罪等，而公職人員選舉罷免法第104條尚有「意圖使人當選或不當選」罪等等。 另據社會秩序維護法第63條第一項第5款：「有左列各款行為之一者，處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰：……五、散佈謠言，足以影響公共之安寧者。」主動捏造或散播不實謠言而造成社會大眾恐慌者，可能受拘留或罰鍰處罰，除非能證明並未故意捏造或散播，且對資訊查證已盡一般人之注意義務時，方可能免於受罰。

至於民法第195條第1項更規定，不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。準此，網路散布假新聞、假消息，若符合前述規定，自得請求賠償，而其名譽被侵害者亦得請求回復名譽之處分。

目前有關廣電媒體製播新聞事實查證部分，依衛星廣播電視法第27條第4項規定，即衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司，或代理商涉有製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益情事者，應由該事業建置之自律規範機制調查後作成調查報告，提送主管機關審議。此立法理由係為落實問責並體現共管機制，促使媒體自律與社會他律先行，電視臺設立之自律規範機制應為事實查證，並可藉此責成電視臺自我檢視其製播內容之妥適與否。

當然，最嚴重的是公職人員選舉罷免法第92條即：意圖使候選人當選或不當選部分，只要以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。為避免惡性競爭，選罷法第104條中訂有「意圖使人不當選罪」，凡是以「文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事」且「足以生損害於公眾或他人者」，論以刑事責任 嚴格說來，未經「查證」或「造假」的，都不是「新聞」，泰半是為達到某種目的之一種混淆視聽手段，形同真偽難辨的「謠言」，就容易以訛傳訛。何況謠言無法止於智者，且智者又不多；故必須依現有法令規範處理，否則必然危害社會安定秩序及公眾利益。

而所謂「知」的權利，是媒體須提供正確、真相 ，並經查證的「真實」之「知的權利」。並非准許利用「假知、偽知、謠言」等，意圖作不利國家、社會安全的資訊傳播，以「誤導」民眾，甚至「玩法」、「違法」，肇致媒體喪失公信力，自須依法匡導，才能維護民主自由多元社會的安全、安定和安和樂利！

目前世界先進民主國家如歐美英等，莫不針對境內外的媒體及網路傳播等，訂定嚴格的法令執行（可查GOOGLE），其理由就在維護社會安定秩序和國家安全，以及公眾「真實」的「知」的權益！值得吾人正視和努力的。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/