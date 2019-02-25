自由限時批》強化媒體國安已是刻不容緩了！

辛文

如果不健忘，當年越南淪亡前，當地主流媒體包括國際通訊社等，有句響亮的口號，就是「阮文紹總統下台，共產黨不會來！」果不其然，華府和越南人民全都中了招，越南全面「赤化」，吃盡苦頭！（事後美國CIA發現國際通訊社派駐越南記者或越南主流媒體的老闆或編輯、記者，居然不是親共，就是地下黨員）而今台灣亦可隱約看到有類似的「聲音」（一國兩制或和平協議），誠令人不寒而慄！ 近來坊間就盛傳某媒體集團（擁有有線、無線電視、報紙、雜誌等，得以製成網路大平台運用，可操弄政治人物的聲量）的高層，在內部文件中得意地表示，2018「1124」民進黨的大敗，足證媒體已可左右大選的（成功製造政治明星）！顯然破壞2020的總統大選，已是正在進行式，能不悚然而驚乎？！

中國利用「藍金黃」（含輿論瓦解心理，媚共、恐共、投共；收買黨政商媒軍特，各種色誘等）意圖瓦解台灣。（資料照）

最近小英總統能及時將國安會局部改組，起用鷹派的葉國興，是明智之舉，但仍須有統合性的配套措施（包括法令修訂、組織強化、邀集意見領袖研商對策等等）結合，始能發揮「防禦性民主」功能，以確保台灣主權及自由民主人權的核心價值！絕不容非專業和缺乏社會責任、公信力的媒體，濫用「第四權」，甚至配合中共或第五縱隊，假借「新聞和言論自由」，恣意妄為，以遂亡台亡國的目的！

眾所週知，台灣的媒體亂象由來已久，可說是罄竹難書（只要翻閱過去十年的新聞公害防治基金會「每月新聞觀察報告」紀錄，只有「慘不忍睹」差堪形容）；而今網路發達，境外的中共，更是公然「侵門踏戶」，透過網軍及同路人、第五縱隊、媒體集團及「互聯網」等手段，全方位地滲透台灣，俾製造層出不窮的「以假亂真」的新聞，混淆視聽（根本違反「新聞沒有造假權利」的鐵則），並打著民主旗幟反民主，極盡挑撥離間製造對立之能事，以分化台灣的團結，令人痛心疾首！復利用「藍金黃」（含輿論瓦解心理，媚共、恐共、投共；收買黨政商媒軍特，各種色誘等），正如流亡美國富商郭文貴所說，「幾乎已將台灣黨政商媒軍特『一網打盡』」，簡直太恐怖了！能不強化媒體國安乎！

舉例來說，美國朝野就十分重視外國勢力企圖干擾，或破壞公眾對美國選舉的信心，以影響美國國家安全事宜。像去年9月中旬川普總統就正式簽署了新的行政命令《國際緊急經濟權力法案》（IEEPA），得以制裁外國干預選舉。一旦發現疑似外國介入選舉，就由內閣，總統、國務卿等展開評估。評估的重點是針對選舉基礎建設（infrastructure）的安全與完整，此乃指政府用於管理選舉過程的資訊和通信系統，包括選民資料庫、選票等。此外，政治組織或候選人的基礎建設與活動也受到保護，避免外國干擾。若違反命令，美國政府將視情節施予制裁，包括查封財產、限制進入金融系統等方式。值得注意的是，關於外國介入選舉的箭靶已不再限於俄國，而中國、伊朗等，亦均是大選的主要監控對象。值得借鏡。

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