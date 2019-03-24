自由開講》殘障人士就該死？

◎帝尚花

前幾天看到新聞報導，台南一個阿公在夜市裡賣刮刮樂然後被盜了幾張五百元面額的刮刮樂。

台南有視力障礙的76歲黃姓老翁與妻子兩人相依為命、在夜市擺攤賣彩券維生。3月14日晚間7點左右，28歲王姓男子到黃翁攤位買500元的彩券，偷偷抽走10張，老翁發現後痛心猛搥自己、大罵小偷劣行。（取自網友水姐臉書）

我的腦海怒打問號，我說這些賣刮刮樂的人本身具有殘障手冊，而且是很辛苦的在風吹日曬的環境下賣著一張張的刮刮樂，賺著那微不足道只能混口飯吃的利潤過日子的同時，為什麼這些人好手好腳卻是向殘障人士一頭欺。

一張面額一百元的刮刮樂只能賺八元，對，你沒看錯，就是八元，所以五百面額的刮刮樂賣你一張只能賺你四十元，有中沒中還要受你們客人的言語消遺及酸言酸語的無形攻擊。

好不容易辛苦抽中了彩券經銷商的資格開了一間彩券行，卻被隔壁火熱有名的賣麵店的客人只為他的一己私慾強行停車霸佔彩券行的整個店門出入口，櫃檯好心請他移車卻是慘遭車主一連串的叫囂及漫罵，最後還嘲笑彩券行說開這是什麼店讓人停一下都不行！這對話讓人血壓直線飆高。

彩券行老闆開的是四輪殘障車，車主開的四輪正常車，我看到的是一個正常人對著一個殘障人士叫囂，我不知道我該笑還是該哭泣，我的眼眶泛著淚水打轉，我該笑的是他把她當作是一個正常人看待？還是該哭的是身為殘障人士的家屬們就該被這些人無禮的對待，整個過程中並沒有人跳出來說句公道話。

我在彩券行服務了五年，以上車主對彩券店家叫罵不止是個案問題而是己經演變成一種常態，還有隔壁賣麵的看到彩券行報警的行為卻是到彩券的店門口正中間朝著裡面的殘障人士大喊：［我要怎樣妳無我法度，小心妳的四輪殘障車，哪天被撞了。。。哼哼哼］

我的天啊，更慘的是彩券業只能像個乞丐似的膁著微不足道的三餐溫飽錢，人家賣麵的一天就淨賺十萬以上的日額，二者差距之甚，我該說人家嘲之有理嗎？還是殘障人士就該死？！

（彩券櫃檯）



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