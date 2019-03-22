自由開講》讀賴清德「登記民進黨黨內總統初選聲明」的感想

◎楊西宗

本月18日賴清德到民進黨中央黨部申請登記參加黨內總統初選，並發表一份聲明書，在該份聲明中首先提到，民進黨在去年九合一選舉大敗，民進黨的處境極其艱辛，加上面對中國的步步進逼，台灣的處境更加險峻。然而，國民黨提出要跟中國簽訂《和平協議》，和平協議沒有辦法阻止中國的併吞，台灣是一個主權獨立國家，台灣要獨立自主，台灣要繼續過自由民主人權的生活。

本月18日賴清德到民進黨中央黨部申請登記參加黨內總統初選，並發表一份聲明書。（資料照）

聲明中再提到，2020年 的總統以及立委選舉至關重要，如果輸了，人民內心將焦慮，民進黨失去的不只是政權，台灣的主權跟民主，一定會遭到空前的挑戰跟危機。

首先，筆者對於賴清德先生登記民進黨黨內總統初選，予以正面肯定，因為有競爭才會被迫反省、檢討、改進，才能愈進步。筆者只想提醒賴先生一點，台灣人民並不會因中國進逼或國民黨想跟中國簽和平協議就放棄追求「台灣是一個主權獨立國家，台灣要獨立自主，台灣要繼續過自由民主人權的生活」，甚至也不會因民進黨2020年失去政權，台灣人民就不要「台灣的主權跟民主」，其實台灣人民內心「焦慮」的真正原因在於，目前存在檯面上的所有政黨及政治人物，是否要繼續維持這個否定「台灣人民主權跟民主」的「中華民國憲政體制」，如果即將到來的2020年總統以及立委選舉，所有政黨及政治人物還是要繼續維持這個「大家長式的專制體制」，那麼這個「國家主權」就會永遠掌握在統治者手中，不可能屬於全體台灣人民所有，而且每個人對公共事務及法律均無法獨立自主決定，只能由統治者的恣意來決定，人民因此只是投票工具，無法過著真正有自由、民主、人權、尊嚴的生活。這點才是台灣人民內心真正「焦慮」所在！

賴先生在這份聲明最後提到，基於對這塊土地的使命跟熱愛，將竭盡所能，力挽狂瀾。筆者希望賴先生能認清，面對中國的進逼及國民黨和平協議的「狂瀾」，力挽之道，唯有將現存壓制台灣人民的「法統」排除，還給台灣人民自由、自主、自律、自我負責的自由民主法治的憲政體制，因為只有實現真正的自由民主法治的憲政體制，才是「凝聚社會力量」、「保住政權」「對抗併吞」的不二法門。既然賴先生在聲明中提到「成功不必在我」，「守住價值」遠比「追逐職位」重要，相信您必定能守住這一保障人權、國民主權的「權利國家」、「法治國家」的普世價值，帶領台灣人民邁向永久和平的目標，僅提供此一建議給賴先生參考，也給台灣社會公評！

（地政士）

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