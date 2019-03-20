自由開講》身為台灣人的悲哀，賴清德知道！

◎朱孟庠

十九日下午賴清德拜訪李前總統，承接台灣人的歷史重擔，意象清晰。從政二十七年來忍辱負重完成寧靜革命的登輝先生，晚年心心念念就是二次民主改革，達成國家正常化目標。

登記參加民進黨內總統初選的前行政院長賴清德（右）19日北上拜會前總統李登輝，前總統李登輝辦公室主任王燕軍（左）出面接待，會後兩人握手致意。（資料照）

五年前的三月十八日，半世紀以來最激昂澎拜的太陽花學運，高昂的台灣意識，凝聚了空前的台灣國家願景，讓民進黨全面執政，原以為台灣民族已徹底覺醒，民主台灣將結實壯大。不料才三年，紅藍海嘯幾乎吞噬台灣主體意識，累積半紀壓迫的能量才點燃的國家希望卻近於灰滅？台灣國家之路更顯艱難，本土陣營甚至在顛簸中分裂。

三月十八日太陽花學運後最大的震撼彈：賴清德決定勇敢承擔原生民進黨的歷史重責，挺身負重，團結綠營，他領表參與民主進步黨總統初選，欣慰。盼有膽識者出來承擔，共提治國良方，相信會是良性競爭。讓賴清德下定決心的原因是「基層普遍的失敗氛圍」與「中國大陸的不斷進逼」，台灣人民焦慮苦悶，誠如賴院長所言「2020若輸，民進黨不只輸掉政權，更會輸掉台灣主權」，硬仗，需要捨我其誰的強棒啊！

什麼是原生民進黨的歷史責任？ 就是李登輝先生所說：「身為台灣人的悲哀」這代代為奴的悲哀，必需代代接棒打拼，直到有一天台灣子孫不再受強權威嚇，能屹然挺立於世界舞台，做自己的主人。

樓下從澳洲回台地定居的太太，在東奧正名運動時她是頗支持，卻說：「蔡英文沒做好，連日本核食都放進來。」我跟她解釋一番後，她問：「那為什麼政府沒有清楚的立場。」是啊！這是一個假議題為何中選會任由其通過？為何本土政府對東奧正名等公投案、NCC對種種媒體亂象都沒有立場？而在台大校長管中閔教育部接管案上更顯卑微荒誕，司法改革、正義轉型、黨產追討……全面執政的民進黨有堅定的立場？因為軟弱導致太陽花學運後親中勢力非但沒被殲滅，更是氣焰高漲，台灣人步步退縮，台灣認同盪到低點。

當然領導者自當謹慎，但過於謹小慎微則不見有勇有謀的大理想，領導者的人格特質上不能總見左支右紸的窘態：即便是華獨思維但在「中國-台灣」的緊箍咒下，為何年年還要搭著機身上寫著大大的CHINA AIRLINES的飛機出訪？即使在錢幣解殖的改版問題上都小心翼翼地說：這不是我說了算、在柯文哲親中及器官移植的關鍵言論上，還是曖昧不清的合作、五星旗悍然飄盪於中樞所在的博愛特區、中共統戰入侵在國安上看不到強力打擊嚴防……執政三年與原生民進黨的價值理念實在有差距，以致於台派憂心、綠營分裂。

在柯文哲親中及器官移植的關鍵言論上，還是曖昧不清的合作、五星旗悍然飄盪於中樞所在的博愛特區、中共統戰入侵在國安上看不到強力打擊嚴防！（資料照）

四百年來的殖民統治，卑微的奴才心態，台灣人的靈魂中始終缺少雙腳踩踏在土地上，自由穿梭在歷史洪流中，所產生的那種豐富紮實對土認同的自信。殖民壓迫太長太久，以至於在中華臍帶束縛下台灣人現實、恐懼，這是個危機民族，沒有夢想、不敢眺望世界，而這樣的民族特質，需要的是像阿輝伯那樣有勇有謀、忍辱負重、敢於承擔的領導者站出來。

眼見擋不住紅潮言論在媒體肆虐，基層民眾焦慮恐懼，今天民進黨必需帶領台灣人找回台灣民族的自信與尊嚴，擺脫恐懼、卑微地全力戰鬥。期待賴清德傳承接棒，在紅藍壓迫下，擋住習五條、擋住和平協議，如1996年登輝先生帶領全民度過台海危機，闢出總統民選的民主大道般，台灣人需要勇敢戰鬥的領導人，歷史關鍵，大義為先，守護主權、捍衛國格，人期待強棒出線！

（李登輝基金會前副秘書長）

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