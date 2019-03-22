自由開講》旗津滿月趴，不要變成「埋怨」趴？！

◎簡煥宗

旗津的滿月趴將在本周六（23）登場，高雄市政府觀光局長潘恆旭在月初接受媒體採訪時表示，本次滿月趴活動預計會有2000人免費入場，活動將會從晚間六點開始，至凌晨一點結束，場場會限量提供免費酒水，且加上春吶等活動，初估將創造50億的商機。潘局長更在採訪中自豪地表示，這個活動高市府沒有出到任何一毛錢，如果可以的話，他希望這個活動每個月都來舉辦一次。

高雄市政府觀光局長潘恆旭。（資料照）

我們相當樂見有一個可以活絡旗津觀光的活動，並且相關單位應該提前規劃一個完善的交通疏運計畫，才能保障旗津居民的權益，將對居民的衝擊降到最低。但，直至現在，我們不知道市府相關單位到底有沒有具體作為？

旗津是屬於狹長型的沙洲半島，進出旗津必須仰賴南邊的過港隧道，以及北邊交通渡輪。而且旗津-鼓山的渡輪兼具當地大眾運輸與觀光的功能，居民無論是外出上班還是上課，都必須跟遊客共乘一艘渡輪，共享回家的路。

根據高雄市輪船公司的資料顯示，旗津-鼓山渡輪載運乘客的尖峰時間，平均是5~7分鐘就有一艘船可提供載客服務。而離峰的深夜時間（12點起）則是30分鐘才有一艘船從旗津出發，且輪船公司的載客時間只到兩點。想要讓深夜一點剛結束活動的人潮可以順利離開旗津，就必須加派船班來疏運這些離場人潮。

旗津當地目前有提供住宿的飯店及民宿，僅有旗津道酒店以及旗津天后宮的香客大樓。根據旗津道沙灘酒店官網上所提供的客房數量共為70間，再加上旗津天后宮的香客大樓，可提供大約近280人投宿在旗津當地。依目前整體客房數量來看，是不足以容納那麼多人投宿旗津。且旗津海韻露營區沒有備用帳棚，可以在深夜時刻臨時提供租借服務。

旗津是屬於狹長型的沙洲半島，進出旗津必須仰賴南邊的過港隧道，以及北邊交通渡輪。（資料照）

直到現在，我們都還沒有看到相關的疏運計畫及配套措施，不禁讓人有些擔心活動散場時，這些人潮該怎麼辦？還是會將所有的責任推卸給主辦業者？

市府如果對這兩千人的活動都無法妥善地安排相關配套措施，那要在五、六月前往旗津參加春吶活動的兩、三萬人，又該怎麼在同一時間離開旗津，而不替旗津在地居民帶來困擾？並且在整體規劃不甚完善的情況下，這幾場活動又該如何創造５０億的商機呢？

或許活動結束的一陣混亂後，相關單位又會將責任推卸給業者，說活動非市府主辦，所以市府不需要準備相關配套措施。那這樣當初又為何要配合拍攝宣傳影片，並且在新聞上協助受訪呢？還是打從一開始就只是想吃業者還有在地居民的豆腐，有功搶賞，有罪推罰？總之，我們還是希望活動可以順利，也期待高雄市政府可以承擔起相關責任，將對旗津區民的衝擊降到最小，維護在地居民的權益。

（高雄市議員）

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