自由開講》管中閔是否將台大人當「莊笑維」？

◎鄧鴻源

管中閔在前葉部長「放水」擔任台大校長後，校內師生與校友對管中閔人的質疑始終沒有停歇。主因是台大校長遴選委員會對候選人應具備的條件，首項便是「具高尚品德」，其次才是其學術成就，人品差的人，說有何學術成就，其誰能信？

管中閔在前葉部長「放水」擔任台大校長後，校內師生與校友對管某人的質疑始終沒有停歇。（資料照）

台大選出無品、無德、無學術倫理，無法無天的人當校長，應申請「金氏世界紀錄」，因為不論是從學術品德、個人操守與談吐舉止等，管中閔根本都不夠格當校長，更甭提是台大校長。這種人當台大校長，只是台大之恥，因為其問題比前任楊校長更嚴重。

論學術品德，他居然連研討會論文有無掛名，自己都不知道，其中涉嫌抄襲一事，還瞎掰是學生是抄他的手稿，然而自己卻拿不出任何證據。校務人員甚至說，研討會論文非論文，誰抄誰沒關係，這是台大的學術風格嗎？

論個人操守，居然在競選校長的履歷表格上，沒有據實以告自己曾經在校外兼任哪些職務，在選舉過程中，明知有利害關係人在場，也不主動申請迴避，是否將所有遴選委員當「莊孝維」？哪一位遴選委員有閒工夫去調查管中閔在校外的兼職？

論談吐舉止，管中閔多次在眾人面前自稱「爺們」，如在國會立委面前，針對自己施政不佳，年終獎金可能被扣一事，居然說「爺們怎麼會在乎」，如今監委調查資料發現，原來管中閔藉台大光環，到處兼職、兼課，總收入超過台大正職所得，所以才會不在乎。

之後，監察院曾兩度去函邀請他去說明一下許多校內外人士的質疑，他卻都很大條不甩人家，似乎全國只有他與台大最大，完全不考慮學校經費大部分是人民的稅金，對納稅人如何交代？管中閔有時間到地方幫自己同志助選，卻說「沒」時間接受監察院調查，像話嗎？

一般中小學校教師升等或遴選校長，尚且懂得利益迴避，身為台灣學術龍頭的台大，反而不必，是否很荒謬？居然有臉說教育部與監察院違反大學自治與民主！

總之，這樣的人根本不適合當台大校長，應及早主動請辭下台。小英糊塗，任用葉某人當教育部長，讓他對管中閔人「放水」，早已引起全民公憤，台大豈可鄉愿？

（台大校友、退休大學教師）

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