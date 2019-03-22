自由開講》誰能幫助被壓迫弱勢的社工：社工勞權Who care？！

◎施凱文

政府將每年4/2訂為社工日，為的紀念這個日子及肯定社工人員的辛勞，每年也都有一群優秀的社工將接授表揚與肯定，但在這美麗光環的背後，卻是一篇篇酸甜苦辣的故事，每日從新聞上看見許多社會案件，背後是一群不畏辛苦的社工人員，衝鋒陷陣、上山下海，一個一個把陷入困境的家庭拉回來，每當社工看見案家的需要，不顧自己是否也是在困境裡面，掏心掏肺的盡心付出，但有誰看見社工們的需要？了解他們的處境？體會他們的難處？

然而近期我們看到新女性聯合會爆發的勞資糾紛，據台北市社會工作人員職業工會說：在一月發生勞資爭議，二月告知主管機關，至3/18該機構卻無預警開除7名員工，從相關的報導裡也看見這群社工員只是想爭取對於自己薪資合理的解釋但卻被如此不公平的對待。

中華民國新女性聯合會被解雇社工（20日）開記者會控訴資方。（資料照）

在案家或案主遇到困難時有社工可以來協助，但社工發生困難時，有誰可以幫助他們嗎？近年來勞基法的修改，一直對社工從業人員不太友善，在傳統的勞資關係中，勞方永遠都是弱勢的一群，在社工勞方的裡面一直存在的低薪、回捐、一連串不合理的機構規定，試問誰能幫幫社工解決問題？社工所處的環境、高壓、高風險、責任制加上社會對於社工的高度期待，但社工們只要求有一份合理可以生存下來的薪水，能夠有一個安全的工作環境，難到這樣的期望很難嗎？

（社工）

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