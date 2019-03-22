自由開講》賴清德參選的價值

◎王政毅

去年11月的地方選舉，執政黨大敗後，從各界民調數據的顯示可窺探出，2020年的大選，民進黨「回到在野」的機率很大，失敗的氛圍不僅引發本土陣營的「集體焦慮」，更讓支持者陷入「不知為誰而投，為何而投？ 」的情結中。

但在前行政院長賴清德決定要投入黨內的總統初選後，由這幾日綠營基層的普遍反應可嗅出，彷佛服用了政治百憂解，已稍緩「綠色憂鬱」的症狀，也似乎看到明年的勝選契機 。而民進黨內部分人士則有不同的意見，認為依過去黨內總統初選「慘烈戰役」的經驗，迄今仍被視為是「黨內禁忌」，希望能朝著「蔡賴合」的方向發展。

但在前行政院長賴清德決定要投入黨內的總統初選後，由這幾日綠營基層的普遍反應可嗅出，彷佛服用了政治百憂解，已稍緩「綠色憂鬱」的症狀，也似乎看到明年的勝選契機 。（資料照）

當然，以投入初選的角度而言，賴清德在黨內是有被質疑的地方，畢竟在英賴體制下，彼此曾是政治生命共同體，當時「政策責任」的歸屬，如今如何釐清？其實，若從以往的「憲政紀錄」便可清楚知道，現行憲政體制設計的缺陷，導致行政權權責不明，是英賴體制失敗的重要原因之一。且賴清德一上任，就著手邀集相關部會分別就一例一休修法、及「五缺」等議題做最後的盤整，急欲解決民怨。無奈，最後大仍跨不過「憲政障礙」，因此今日讓外界有大作政治文章的機會。

如今，已有人拿他和現任的蘇貞昌院長與蔡英文總統的互動做比較，這實屬不客觀。因為有其時空背景及蘇賴兩人政治性格的不一樣，故呈現的「政治現實」也會有所不同。亦有人指出，萬一賴清德初選勝出，會發生憲政危機（現任總統提前跛腳）？這邏輯更明顯不通，倘若如此，每位第二任總統的最後一年任期也會有相同狀況，難道也都發生過憲政危機嗎？況且，以蔡英文總統的「政治高度」及蘇貞昌院長的「執行能力」，一定會讓國家順利的運作下去。而這個可能發生的「憲政首例」，是民進黨樹立民主典範的最好時刻 ！

而賴清德沿用過去競選連任台南市長的「5不」策略，就是要避免發生「綠綠相砍」的局面。其實，蔡賴兩人都是民進黨內的「一時之選」，現在民進黨內公職的競相表態，不僅是不好的政治示範，更是引發雙方支持者互相攻伐的導火線。在此，大家要呼應卓榮泰主席所言的「集體動作到此為止」。最後，如前院長游錫堃的臉書所說「有真正的黨內民主，自然就會有真正的團結」，大家毋須過度擔心。以上論述，就是筆者認同的「賴清德參選的價值」 ！

游錫堃臉書：

（政治觀察者）

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