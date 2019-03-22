自由開講》民進黨處理總統初選該避免的隱憂

◎趙宇新

自從前行政院長賴清德宣布投入2020年黨內總統初選後，連日來可看到在基層支持者方面，雖然各有所欣賞的對象，但彼此都還算十分克制，以台灣整體大局為重，並未口出惡言。然而，賴清德的動作，確實也讓民進黨支持者「不是那麼放心」，深怕一個擦槍走火，會讓已經艱困的選情，更雪上加霜。民進黨支持者的隱憂，就是黨中央在辦理初選過程時，該極力避免的狀況。

自從前行政院長賴清德宣布投入2020年黨內總統初選後，連日來可看到在基層支持者方面，雖然各有所欣賞的對象，但彼此都還算十分克制，以台灣整體大局為重，並未口出惡言。（資料照）

第一個隱憂，就是過去的初選，戰況實在太激烈，搞到初選之後雙方支持者都決裂，連帶影響到整體的選情。這一次雖然彼此的支持者們都還很克制自己，可是一來有欲興風作浪的知名人士見縫插針（如ＸＸ島），二來難免會有較激烈的支持者發表挑釁般的言論，都可能讓初選過程不小心「引爆」，演變成難以收拾的局面。

第二個隱憂，則是民進黨過往的慣例，其實是「現任優先」。這個理由並不難理解，因為能夠代表黨獲得勝利，自然就是戰力最堅強之人，否則當時就不會是現任者出來挑戰了。競選連任，在這個意義下就是很順理成章的事情，同時也是對現任者的肯定。如果現任者無法代表黨競選連任，言下之意就是連黨內都否定了現任者的能力，那麼又該如何去說服人民，這個黨是值得支持的呢？

如果現任者無法代表黨競選連任，言下之意就是連黨內都否定了現任者的能力，那麼又該如何去說服人民，這個黨是值得支持的呢？圖為蔡英文總統。（路透社）

第三個隱憂，是跟隨著第二個隱憂而來，當所屬的政黨，連自家的現任總統都否定了，那麼以在野黨的角度來看，這個結果無異於是「天上掉下來的禮物」。無論執政黨如何努力的說服選民，在野黨只要一句「你們都否定自己了，人民為何要支持你們」？姑且不論所謂的中間選民，勢必就連自家選民，都會因為失望而不願投票吧。

國民黨在2016年的總統選舉大敗，除了馬英九個人的「貢獻」之外，「換柱」對於國民黨支持者士氣的嚴重打擊，同樣也是非常重要的原因之一，而且結果也依舊歷歷在目。對於民進黨而言，如何避免上述的隱憂，不讓初選過程傷害支持者的投票意願，是黨中央最重要當務之急。

（自由業）

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