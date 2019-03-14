伊朗與西亞世界》庫德族命運：土耳其脫亞入歐的庫德問題

土耳其「脫亞入歐」的工作尚未完結，但往後庫德族的問題，卻逐漸成為影響土耳其發展對外關係的因素。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

1938年，土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal）去世，但他的「凱末爾主義」（Kemalism）仍繼續進行。儘管被迫劃分為土耳其、敘利亞、伊拉克的庫德族人，彼此相互串連是很正常的事情，但日後卻構成了土敘伊三個新興國家邊界安全的威脅。1937年，土耳其與伊朗、伊拉克簽署《薩阿德阿巴德條約》（Treaty of Saadabad）時，便談過如何阻斷庫德族建立國家的機會。此後，土耳其一再強調要走上西方的民主之路之餘，仍然與庫德族的自主持續對抗。

第二次世界大戰結束後，土耳其政府逐漸走上歐洲國家多黨制的政治模式。從土耳其政府的角度來看，多黨制有其正面意涵，但對於不滿執政的共和人民黨（Republican People’s Party，由凱末爾建立）人士而言，卻是可以藉此顛覆政府的絕佳時機。1946年，民主黨（Democrat Party）就是因反對共和人民黨而成立。然而，多黨制體制卻將共產黨排除在外，主要是因為戰後土耳其受到蘇俄的壓力。雙方在1921年以來即簽有友好條約，但二戰期間蘇俄遭到德國攻擊，土耳其選擇保持中立，令當時蘇俄領導人史達林（Joseph Stalin）相當不悅。戰爭一結束，蘇俄轉而對土耳其施以外交壓力，土耳其政府的對應便是為了壓制境內的共產勢力。

共和人民黨與民主黨既為對立，當然對待庫德族的立場也就相斥。民主黨試圖鬥倒共和人民黨，於是把庫德族問題，全歸咎於執政黨。有政府報告指出，必須要盡快在土耳其東部（即庫德族居住區）設置官方機構，才能夠處理庫德族問題。同時，也有報告顯示，民主黨在土耳其東部省分建立強力的組織，因此庫德族與民主黨關係十分密切。1950年土耳其建國以來第一次的開放選舉結果，民主黨獲勝，黨主席巴亞爾（Celal Bayar）擔任總統，門德爾斯（Adnam Menderes）擔任首相，很大一部分的選票源自於庫德族。

1950年土耳其建國以來第一次的開放選舉結果，民主黨獲勝，黨主席巴亞爾（左四）擔任總統。（www.gazeteduvar.com.tr）

民主黨執政後其實給予了庫德族一部分的自由，例如過去遭流放的人可以回到土耳其，也有參與政治的權利，但交換條件是他們必須成為「土耳其人」。在部份人士的回憶中，庫德族人要受教育，必須要到「一般」的學校，但都是禁止庫德語的學校，而為了求生存，部分庫德族人不得不改說土耳其語，以免在學業甚至往後就業上「落後」於「一般」的土耳其人。由此可見，庫德族只是民主黨與共和人民黨對立下的棋子任人擺布。民主黨對於庫德族的根本態度，與共和人民黨並無二致。儘管兩黨對立，但卻也都強調土耳其為單一民族國家，庫德族要在土耳其境內建立另一民族，絕對不會為兩大政黨所樂見。庫德族雖然將選票給了民主黨，但巴亞爾還是沒有給予庫德族全面自主。

不過，1952年土耳其加入北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organisation, NATO），持續執行凱末爾以來「脫亞入歐」的政策，這卻是庫德族的絕佳的解放機會，因為西歐缺乏勞工，不少庫德族人寧願離鄉背井、遠走高飛，比起留在土耳其必須「土耳其化」，遠赴國外可能還比較能夠維持庫德族身份。仍在土耳其境內的庫德族人，爭取權益的機會依舊渺茫，因為民主黨與共和人民黨只顧著內鬥內耗。民主黨在50年代後期因為無法處理經濟問題，又受到1958年伊拉克革命影響，給予了兩國境內的庫德族趁機串連的契機，也使得民主黨更加強鎮壓各種可能的反對勢力。

1960年5月，土耳其軍方以防範兩黨引起內戰為由，逮捕總統與首相，國會隨之解散，由軍方主導政局。庫德族雖受兩黨箝制，但並沒有投靠軍方，而是趁勢抵抗軍事政府。當然，軍方也鎮壓了庫德族的抗爭活動，例如成立了國家統一委員會（National Unity Committee），將庫德族人安置到土耳其西部，以斷絕東部庫德族與其他國家庫德族串連的可能，另外也聲稱向來庫德族的重要據點迪亞巴基爾（Diyarbakir），「只有土耳其人，沒有庫德族人」，「消滅」庫德族的力道有增無減。1960年之後，土耳其發生多次軍事「政變」，多數研究批判這是土耳其難以民主的原因，但近來也有研究認為這些是「政治清理」與「路線調整」，讓土耳其政治不致於混亂到無可收拾。畢竟多黨制的路線，在這些「政變」後都沒有改變。不論該如何定義土耳其軍方的行動，國家整體對庫德族的政策並沒有太大的變動。1962年開始，土耳其政府在南方與伊拉克交界處設置禁區，用意在防範兩國庫德族人接觸，同時也將庫德族要獨立自主的活動視為重大罪行。

因為西歐缺乏勞工，不少庫德族人寧願離鄉背井、遠走高飛，比起留在土耳其必須「土耳其化」，遠赴國外可能還比較能夠維持庫德族身份。（REUTERS）

不過，此時的庫德族與左派人士有相當多的合作，因為兩者同受政府打壓，1961年土耳其工黨（Workers’ Party of Turkey）成立，其中有不少庫德族成員，便是雙方合作的結晶。1965年，土耳其庫德民主黨（Kurdish Democratic Party of Turkey, KDPT）成立，強調要將庫德語做為庫德斯坦的官方語言，還要有土耳其國會的代表席次。1967年庫德族學生發起抗爭運動，迪亞巴基爾便是最重要的據點。也有庫德族組織發行庫德語刊物，對抗土耳其政府禁止庫德語教育與傳播的禁令。1968年該黨重要領導人都被土耳其政府監禁、暗殺、流放。這一切也導致了1971年3月軍方再次「政變」，政變目的之一便是將左派土耳其人與庫德族列為非法勢力。

土耳其軍方再次的「政治清理」，一樣還是維持凱末爾以來的「民族主義」，在這標準之外一概不予承認。但這並不能就此斷言土耳其民主之路已然失敗，因為每一個國家都有自身發展的主要路線，即使在號稱最自由民主的美國，也有許多聲音被迫壓抑。土耳其「脫亞入歐」的工作尚未完結，但往後庫德族的問題，卻逐漸成為影響土耳其發展對外關係的因素。

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