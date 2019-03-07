伊朗與西亞世界》庫德族命運：土耳其共和國的庫德族如何共和？

以單一民族建立國家造成動盪，土耳其的庫德族便是一例。然而，庫德族對自主的爭取，本質並非是個問題，造成問題的是強權勢力間的政治鬥爭。土耳其庫德族在邁向進步與文明的共和國之中，因其地理位置與詭譎的國際情勢，再也找不到任何方法與土耳其人一起共和。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

1923年10月之後，土耳其共和國（Republic of Turkey）成立，隨後當選總統的凱末爾（Mustafa Kemal）開始推動他的「凱末爾主義」（Kemalism），其中的民族主義，便是以土耳其人為主的團結運動。在近代西方的民族國家（nation-state）觀念裡，以單一民族建立國家是合情合理的事，但現實是，國家絕對不可能只有單一民族，歐洲國家中諸多動盪與戰爭就是從此而生。而當非西方世界邁向「西化」之路後，同樣的悲劇也再度上演。土耳其境內的庫德族是其中一個例子。

今日土耳其東南部與伊拉克北部的摩蘇爾（Mosul）是庫德族主要分佈的區域。一戰結束後，雖然戰勝國與鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）所簽訂的《色佛爾條約》（Treaty of Sevres）同意讓庫德族自主，卻沒有精確說明區域範圍，加上條約制訂通常只「活在當下」，當情勢變化或者有更多因素考量時，條約就會自動失效。

英國知道摩蘇爾有大量的石油貯藏，當然不樂見任何外來勢力有分一杯羹的可能。但戰後沒有人想到凱末爾就這樣在安卡拉崛起，其勢力拓展若假以時日很可能將影響英國對摩蘇爾的控制。土、英都知道摩蘇爾的歸屬權，是這時兩國外交中的關鍵問題。1924年10月，土英雙方討論了土耳其與伊拉克的邊界，並稱之為「布魯塞爾線」（The Brussels Line）。不過，這是一場權力不對等的談判，所有決定都掌握在強權手上。由於土耳其並非國際聯盟（League of Nations）會員國，在國際聯盟只考量英國利益下，同意英國取得摩蘇爾，土伊以布魯塞爾線作為永久邊界。而庫德族就是這場強權協商下的犧牲品。

庫德族分散於伊拉克、敘利亞、土耳其與伊朗境內。（Pressenza）

《色佛爾條約》讓庫德族得到自主的機會，但隨後英國在國際聯盟同意下，「合法佔領」今日的伊拉克（Iraq），當地的庫德族就落入英國的掌控中，英國自此失信於庫德族。另一方面，先前凱末爾政府對抗英國、擺脫《色佛爾條約》束縛時，庫德族曾是凱末爾重要的合作伙伴。然而，當凱末爾建國之際，最大的障礙是南方英國與法國佔領的伊拉克與敘利亞（Syria），若兩個歐洲流氓國家不願意離開，勢必得劃清邊界。庫德族能否獨立，在這個節骨眼就不是凱末爾政府最急迫的工作。換句話說，儘管人人都知道有個庫德族問題在那裡，但土耳其為了對抗萬惡的英國，英國也為求解決與土耳其的紛爭，雙方就只好無視庫德族問題的存在了。

土耳其庫德族與敘利亞及伊拉克庫德族相同，都被視為是國家的「毒瘤」，而且共和國的憲法將庫德族稱為「山地土耳其人」（Mountain Turks），儘管不是讓土耳其政府趕盡殺絕，但都得「土耳其化」。這如同在伊敘境內庫德族必須「阿拉伯化」一樣，他們都面臨了被迫與強勢群體同化的命運。再加上凱末爾隨後廢除了哈里發（Caliph）（這是先知穆罕默德（Prophet Mohammad）去世之後的權位繼承人稱號，近代鄂圖曼君主都是哈里發）形同讓穆斯林世界從此再也沒有能一統所有信徒的領袖。此舉對凱末爾來說有擺脫舊制度、迎向西方進步文明的意涵，但對於宗教界而言是極大的打擊。庫德族內也有宗教人士，同樣也不滿意凱末爾的作法。

於是，在凱末爾的「民族主義」（nationalism）與「世俗主義」（secularism）的雙重壓力之下，庫德族爭取權益、抵抗宗教變革的情緒，轉化為對抗政府的行動。1925年，在土耳其東部的迪亞爾巴基爾（Diyarbakir）爆發庫德族抗爭運動，風潮蔓延至伊拉克與敘利亞境內。這場抗爭運動由宗教教長薩義德（Sheykh Said）扮演主要的領導人角色，對凱末爾發動聖戰（jihad），同時宣布自己是哈里發，凱末爾政府為異教政府。在諸多研究中，定義這場運動為「結合民族主義與宗教主義」。凱末爾用了約1個月時間平定這起事件，同時以軍事法庭審判薩義德與45名「亂賊」，不少庫德族人因此被驅逐到土耳其西部。1925年的事件後，土耳其政府推行「東部改革計畫」（The Reform Plan for the East），認為庫德族應該排除在國家東部的政府、警察、司法體系之外。至此，庫德族成為人人喊打的群體，爹不疼娘不愛，訴求不僅不受到重視，還遭到打壓。

1925年，土耳其東部的迪亞爾巴基爾爆發庫德族抗爭運動，這場抗爭運動由宗教教長薩義德（圖）扮演主要的領導人角色，對凱末爾發動聖戰。圖為迪亞爾巴基爾紀念薩義德的遊行活動。（AFP）

1920年年底，英國與法國完成伊拉克與敘利亞佔領區的邊界劃分；1921年土耳其與法國也簽署邊界協議；1926年土耳其與伊拉克簽訂《安卡拉條約》（Treaty of Ankara），確認邊界，同時正式放棄摩蘇爾。在這一連串的協商後，這個區域的庫德族被迫分處三個國家之內（其實還需要再加上伊朗的庫德族人）。但庫德族還是繼續進行跨區域的合作，例如1927年到1930年，有獨立聯盟（Khoybun League）在敘利亞與土耳其境內繼續抗爭以求自主，另外也有1936年到1937年德爾西姆（Dersim，今稱Tunceli）地區的抗爭。土耳其東部的庫德問題在二次大戰爆發之前，始終沒有好轉的機會。

從主觀的角度來看，凱末爾政府應該受到譴責。不過，若換個角度想，處於草創時期的土耳其政府，能否從鄂圖曼瓦解的土堆中重生、能不能夠面對英法勢力的壓力，都是未定之天。庫德族的訴求固然有理，但土耳其政府也有求生存的苦衷。

本文開頭寫道，以單一民族建立國家造成動盪，土耳其的庫德族便是一例。然而，庫德族對自主的爭取，本質並非是個問題，造成問題的是強權勢力間的政治鬥爭。土耳其庫德族在邁向進步與文明的共和國之中，因其地理位置與詭譎的國際情勢，再也找不到任何方法與土耳其人一起共和。

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