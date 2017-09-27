自由廣場》公示送達 不必再花錢登報

◎ 蔡嘉裕

曾為公示送達登報嗎？就是應受送達的對方行蹤不明時，法院發公文通知聲請人去登報做公示送達，通常是刊登在不太聽過的小報上，與分類廣告擠在一起，字超小的，除令登報的法官外，誰會看？太流於形式、不方便又浪費錢，對吧？不只徒增民眾負擔，有很多法官也覺得這樣沒意義，多年來一再於司法體制內部建議改善。前陣子，司法院察納建言，於民國一○六年五月二十三日以院台廳民一字第1060014105號函告知台灣高等法院，並經台灣高等法院於一○六年五月三十一日以院欽文速字1060003263號函轉發其所屬各法院，大意是︰「請各法院依當事人聲請准為公示送達時，亦得於司法院及所屬法院網站公告。」並說明以前司法院九十五年九月十九日有一份函釋關於「當事人聲請為公示送達者，暫不開放上網公告」部分，即日起停止適用。

換言之，此後當事人聲請公示送達時，都由法院直接以網路公告即可，網路公告無遠弗屆，也能開發線上查詢及應用軟體，既省事、為民眾省荷包，也更有機會保障到應受送達的對方，算是司法改革扎實的一小步。然而，司法院的務實改革真的很低調，這件事沒開記者會，甚至也沒發新聞稿，絕大多數民眾及律師應該到現在都還不知道有這個轉變，筆者為倡議法官之一，越俎代庖，特撰此文公告周知。

（作者現任台中地方法院法官）