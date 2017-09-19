自由開講》點亮中國人權警示燈迫不容緩！

劉一德

我國公民李明哲遭中國政府違法逮捕、拘禁長達一百七十多日，期間受到違反人權的對待，被禁止與家人及律師會面，最終更是在刻意安排的法庭中，承認自己犯下「煽動顛覆國家政權罪」。這一連串荒謬的過程，在在彰顯出中國雖然自詡現代國家，但在應有的人權保障方面，仍無法放棄食髓知味的獨裁手腕，只要是中國政府權力所及之處，人民理應享有的基本人權都危在旦夕，隨時可能如李明哲般受到侵害。

聲援李明哲排字行動17日於台北中央藝文公園舉行，超過300位民眾排出「CHINA! FREE LI」字樣聲援。（資料照，記者羅沛德攝）

面對這樣一個欠缺人權保障意識的國家，我國政府長期以來，竟然只著眼於其所蘊含的商業利益，不斷鼓吹台灣人民前往中國投資、發展與就職，事前更並未完善警告我國民眾，在中國，自由與財產權隨時可能被中國政府無端侵害，應審慎評估後再前往。特別是國民黨執政的八年內，我國的發展重心被大量移轉至中國；然而，在這段期間，屢屢傳出台灣人民的自由、財產受到中國政府違法剝奪的消息。為此，台聯黨在立法院曾多次要求陸委會與海基會應善盡警告與保護的義務，但都被置之不理。

保障人民的基本權利是一個國家之所以存在的正當性基礎，必須強調的是，保障不應僅侷限於犯罪預防或防止國家濫權的層面；隨著國際間交流日益增加，台灣民眾前往民主法治尚未健全的國家，也益發頻繁，該如何進一步保障我國人民於外國的基本權利，不受到他國政府的任意侵犯，更是不容逃避的國家責任！

台聯黨在上屆立法院中，曾提出「中國人權法」草案，試圖建立起一套制度，督促政府必須完善統計中國在人權、法治上的違誤，一方面作為對於台灣人民前往中國投資、工作、旅遊時的警示燈，讓民眾能夠清楚理解，自己所面臨到的風險；同時，更能在我國人民被中國政府侵害基本權利時，即時發現且有效救援。然而，「中國人權法」在程序委員會中，不斷被國民黨籍立委封殺，我國人民也不斷在毫不知情的情況下，被國民黨政府慫恿，將自己的基本權利交到豺狼虎豹的口中。

立法院將迎來新的會期，本人在此呼籲各黨立委，應立即正視長期以來，政府對於我國民眾保護網的重大漏洞，點亮中國人權的警示燈迫不容緩！在民眾前往中國投資、工作、旅遊前，能夠有效提醒，確保台灣人民知悉自己很可能受到中國政府不正侵害；更應建立起完善的救援機制，不應逃避國家保障人民權益的核心責任！

（台聯黨主席）

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