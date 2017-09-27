自由開講》新南向政策：進入印度市場前，你不可不知

金娜

印度崛起，已是不爭事實，各國開始將目光鎖定印度，欲搶佔其尚未發展之偌大市場。不論是其人口紅利所帶來之經濟表現，抑或是其尚未升級至已開發國家產業水平之產業，都出現龐大的商業機會，然而，筆者認為在蜂擁至印度市場前，必須洞察下述較不易察覺之現象方得搭上崛起巨浪。

開發中的印度：既存困境與商業機會並存

「產業對接」重要過「產業互補」

2015年中華經濟研究院與印度國際經濟關係研究院已就台印洽簽自由貿易協定（FTA）展開可行性研究，評估結果為可行，主要原因是雙方有六大產業具強互補性。惟深入瞭解印度市場對於產品、人力資源、技術等需求之後，可發現即便產業互補，但雙方在產業對接上是存在落差的，印度的產業條件並非想像中完善，台灣能給予的援助與合作的面向其實有限，原因不在台灣高端技術或經驗不足，而是印度需要的產業或合作過於局部與零碎，甚至只需要中端工業技術協助，如食品加工業之智慧冷鏈物流技術、竹炭工業研發等。

擱置本位主義理解印度市場

一筆成功的交易需要的要件是供給與需求「達到均衡」，要深入印度市場，首先必須分層次理解印度市場對於產品的需求，供給需滿足現階段的印度發展，才能達到最適均衡。印度市場有別於一般主流市場，例如：目前印度不需要冰箱，取而代之的是「小涼」，在零售業中也一改我們對「家庭號」產品之需求，以「迷你型」產品為主流。意即欲進入印度之跨國公司須撇除以往累積之經驗或成功商業模式，必須重新、層層再三檢視印度市場所需求之「目標產品」為何、到印度市場對於各項產品之「需求程度高低」、甚至到對於需求產品之「功能性強弱」等。

印度市場有別於一般主流市場，例如：目前印度不需要冰箱，取而代之的是「小涼」。（圖片來源：https://www.chotukool.com/）

已開發的印度：高端人才濟濟的人肉市場

根據印度政府統計，印僑分布在110國，有2500萬人，在海外僑居地出現3位總統、3位總理、3位諾貝爾獎得主、68位部長、250名議員。而美國本土，38％的醫師是印度人、太空總署36％的科學家是印度人、微軟34％的員工是印度人、IBM則有17％。 根據美國人口統計局2007年調查，印僑家庭平均年收入為9萬1195美元，全美國家庭為5萬740美元，印僑人均收入超過6萬美元，其中，百萬富翁有20萬人。而英國印僑人均所得也比英國人高15％，在加拿大，則高出20％。 1

1.十三億人下之競爭

全世界最難考的大學，不是哈佛也不是美國麻省理工學院（MIT），而是印度理工學院（IIT）。IIT每年錄取的名額僅有五千名，但報考人數都高達三十萬人，換算成錄取率只有1.67％，培養出全世界頂尖之菁英人才，50年來IIT之畢業生蹤橫各行各業、發揮所學，如擔任貝爾研究所第一個外籍所長、麥肯錫諮詢公司第一位外籍總裁、百事可樂總裁Cadbury。造成此現象的可能原因來自於印度龐大的人口競爭壓力，目前印度人口有13.26億人，根據聯合國世界人口展望報告預測，2024年印度人口將超過中國，成為世界人口最多的國家，甚至到2100年，印度人口將多達16億6000萬人，而在這樣的國家中，欲成為高階之管理人才就必須具備異於常人之傑出能力，往13億人之金字塔頂端邁進。

全世界最難考的大學，不是哈佛也不是美國麻省理工學院（MIT），而是印度理工學院（IIT）。（維基共享）



2. 印度人與生俱來的「領導者特質」

厚臉皮、好辯、不守規矩、過度膨脹、好攀關係等特質，看似為缺點，但卻成了印度人縱橫國際職場的重要關鍵，反觀華人的「溫良恭儉讓」，似乎成為我們在國際場合的潛在束縛。印度人的成功可能不只因為英語為共同語言，仔細觀察，可從印度特殊的社會環境與生活態度談起。國土面積廣，各地生活型態、宗教、種族差異性極大。官方公布的語言22種、29個邦，以及有8種以上的宗教導致印度人從小就習於面對各種不同的人，因此「尊重多元習俗對印度人來說是非常自然的生活方式」，這在單一民族社會反而被視為一種技能。多元環境，讓印度人不管到哪裡都能迅速適應當地文化，具備溝通、協調與統合的優秀個人能力。

微軟印度裔執行長納德拉（Satya Nadella）。（維基共享）

結論：你，有沒有承先啟後的冒險精神

綜觀上述，無論是開發中或已開發之印度，對於其市場進入看似困難重重，惟本文認為，正是因為可以明顯地看出開發中與已開發的雙層印度，才是商機之所在，也是台灣人能前進印度市場的最佳誘因。無論是目前印度環境確實不佳、或者印度菁英人才已經足夠，都不足以成為我們卻步之原因，若能以結構洞理論，看準不同產業間、同產業不同層次間的落差，這樣的洞見就足以使我們與印度共榮、乘著印度崛起之浪迅速發展。

（國立台灣大學政治學系碩士生）



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