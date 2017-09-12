自由開講》論高雄賣玉蘭花的阿婆

鄧鴻源

據報導，高雄民族、明誠路口，一名60多歲的阿婆， 因為背部壓迫到神經，走路一跛一跛相當吃力， 為了籌6萬元的開刀費，一個人穿梭在車陣中賣玉蘭花， 但站在烈日底下一整天僅賺4、500元，賣了3年也只存到2萬！ 阿婆說：「我不能走太遠，我腳沒力量，尤其左邊這個腳沒力量。 醫生叫我趕快借錢來開刀，可是我不知道去哪裡借這麼多錢開刀。」

雄一名60多歲老婦為籌開刀費，每日在高雄民族、明誠路口賣玉蘭花。（圖擷取自TVBS）



類似這樣的弱勢老人，全國到處可見，而且毫無例外， 都是本省籍老人，不像老榮民有所謂「榮民之家」與「榮民醫院」 可以保障他們養生送死無憾， 此從每年編列的數千億軍人退撫預算可知。 再扣除龐大公教人員退休金，能照顧到其他弱勢族群的預算， 可真是杯水車薪，難以跟榮民退撫預算相提並論， 難怪賣玉蘭花的老婦人隨處可見。



據說許多老榮民回到中國老家養老，生死不明， 只憑其家屬口頭保證，就可以繼續領榮民退撫金， 反觀許多本省籍老人，卻無此福利。如以上賣玉蘭花老婦人， 連6萬元的開刀費都拿不出來，需要頂著大太陽， 在熙來攘往的車陣中叫賣玉蘭花，這是一件多麼悲慘的事！ 為何此老婦人沒有向高雄社會局申請補助？還是他不知如何申請？ 新聞報導這麼大篇，都沒有社會局人員主動關懷與協助嗎？



歐美國家政府對年滿六十歲以上的公民， 尤其結婚後就放棄工作養兒育女的家庭主婦，只要證明是低所得者， 都給予每人美金約七百元的基本生活津貼， 對於身心殘障或有病的老人，尤其照顧有加，哪像我們政府， 只照顧那些既得利益族群，其中許多家財萬貫者， 有房子好幾棟出租收租金，每月還能幾十萬月退俸與十八趴， 不知其良心何在？



高雄天氣十分炎熱，要一個年輕人站在太陽下1小時恐怕都受不了， 更何況是一個身有病痛的阿婆要站一整天？賣玉蘭花所賺的錢有限， 政府有關單位為何不主動幫助？難道陳菊市長不知嗎？還是知道， 但是因礙於法令或經費不足而無法協助她？ 國民黨長久以來不公不義的社福制度， 小英總統與陳菊市長能視而不見，不馬上更改嗎？

（大學教授）

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