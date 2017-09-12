自由開講》論高雄賣玉蘭花的阿婆

鄧鴻源
據報導，高雄民族、明誠路口，一名60多歲的阿婆，因為背部壓迫到神經，走路一跛一跛相當吃力，為了籌6萬元的開刀費，一個人穿梭在車陣中賣玉蘭花，但站在烈日底下一整天僅賺4、500元，賣了3年也只存到2萬！阿婆說：「我不能走太遠，我腳沒力量，尤其左邊這個腳沒力量。醫生叫我趕快借錢來開刀，可是我不知道去哪裡借這麼多錢開刀。」
雄一名60多歲老婦為籌開刀費，每日在高雄民族、明誠路口賣玉蘭花。（圖擷取自TVBS）
類似這樣的弱勢老人，全國到處可見，而且毫無例外，都是本省籍老人，不像老榮民有所謂「榮民之家」與「榮民醫院」可以保障他們養生送死無憾，此從每年編列的數千億軍人退撫預算可知。再扣除龐大公教人員退休金，能照顧到其他弱勢族群的預算，可真是杯水車薪，難以跟榮民退撫預算相提並論，難怪賣玉蘭花的老婦人隨處可見。
據說許多老榮民回到中國老家養老，生死不明，只憑其家屬口頭保證，就可以繼續領榮民退撫金，反觀許多本省籍老人，卻無此福利。如以上賣玉蘭花老婦人，連6萬元的開刀費都拿不出來，需要頂著大太陽，在熙來攘往的車陣中叫賣玉蘭花，這是一件多麼悲慘的事！為何此老婦人沒有向高雄社會局申請補助？還是他不知如何申請？新聞報導這麼大篇，都沒有社會局人員主動關懷與協助嗎？
歐美國家政府對年滿六十歲以上的公民，尤其結婚後就放棄工作養兒育女的家庭主婦，只要證明是低所得者，都給予每人美金約七百元的基本生活津貼，對於身心殘障或有病的老人，尤其照顧有加，哪像我們政府，只照顧那些既得利益族群，其中許多家財萬貫者，有房子好幾棟出租收租金，每月還能幾十萬月退俸與十八趴，不知其良心何在？
高雄天氣十分炎熱，要一個年輕人站在太陽下1小時恐怕都受不了，更何況是一個身有病痛的阿婆要站一整天？賣玉蘭花所賺的錢有限，政府有關單位為何不主動幫助？難道陳菊市長不知嗎？還是知道，但是因礙於法令或經費不足而無法協助她？國民黨長久以來不公不義的社福制度，小英總統與陳菊市長能視而不見，不馬上更改嗎？
（大學教授）
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