自由開講》執政需要經營，不是硬幹

葉煬彬

最近因為退休金即將被空心菜政權文革，心情極為鬱悶，為了平衡情緒，重新翻讀家中長期典藏的漫畫書，這是我從小調整心情、紓解壓力的不二法門。這次選擇閱讀《東大特訓班》系列，還好，看得津津有味，心情逐漸恢復平靜。目前正讀到《轉職必勝班》第9集，內容主要是在討論「新創產業」與「經營公司」之間的差異性。

看著看著，腦海中突然靈光一閃，覺得若是用這個概念來理解「民進黨」與「國民黨」之間執政的異同，不失為是一個高明有用的切入性觀點。國民黨好比是間發展多年的大型公司，重視的是穩定性，積極性相對就較為差些。反之，民進黨像是新創產業，創意和行動力源源不絕，能夠在那個黨裡面長期生存的人，幾乎都是屬於有能力翻轉局面的人，勁道十足。

漫畫書裡面提到，新創產業裡面的員工雖然個人能力超強，自信心堅定，但一旦進入經營公司的階段後，反而容易突然失敗收場，因為創業階段要求的能力和經營階段要求的能力並不完全相同。

新創公司初期，沒有什麼東西需要保護，總是不斷進攻，不斷向上成長，隨著創業元老以及新進積極型人才的不斷奮鬥和努力，終於有一天，這間新創公司突然成為業界中的翹楚，這時候，創業老闆或董事們不得不認真考慮重用穩定型的管理人才，確保獲利成果，幫公司守住城堡。

這批新進的管理人才，只有創業老闆才知道他們的重要性，打天下的戰將也許根本不把他們放在眼裡，嗤之以鼻，兩者之間價值觀完全不同，加上欠缺革命情感，遲早會產生對立和矛盾。

民進黨的政治人物憑著創業的衝勁，一舉打下天下，跟漫畫中的情境有些類似，加上這次的執政和上次的執政本質上有著很大的不同。這次的勝利是屬於明顯的勝利，沒有任何的僥倖，國民黨敗得理所當然，但是完全的執政需要負完全的責任，然而問題也就在這裡了。

當蔡英文黃袍加身時，突然驚覺黨內一起衝鋒陷陣的同志裡面，管理人才實在過於欠缺，不得不把行政部門交給林全和一些老藍男們控管，這就產生了「功臣派」和「管理人員」之間的矛盾。

這種矛盾和衝突，在日本豐臣秀吉政權中也曾經發生過，德川家康後來所以能順利統一天下，很大成分是因為他適時利用了「功臣派」和「管理人員」之間的不合，在關原戰後正式成為天下人，左右日本當時的政局。

蔡英文和豐臣秀吉一樣，本身是個有衝勁的創業主，專長在攻城掠地，不在治理天下。她重用老藍男是個不得已的託付，原也無可厚非，但她犯了和豐臣秀吉同樣的錯誤，使得同陣營裡面產生了裂痕，成為二元系統的政治文化。

蔡英文和豐臣秀吉一樣，本身是個有衝勁的創業主，專長在攻城掠地，不在治理天下。（資料照，記者方賓照攝）

為了彌補這個缺失，她適時派「功臣派」出身的徐國勇擔任行政院發言人，其角色和後豐臣秀吉時代的前田利家一樣，有效消彌了其中曾經有過的不安，促使這個二元性的政治文化內部有了一些溝通性的功能轉變。

相對於功臣派和行政官僚之間緊張情勢的舒緩，在蔡英文總統所主導的各種改革中，由於「改革者」與「被改革者」之間欠缺類似徐國勇那樣的中間角色，使得這次的年金改革始終在雙方相互對立的情緒中各自發展，衝突像是會一觸即發似的，空氣中瀰漫著強烈的不安。

也許蔡英文原先是想讓陳建仁扮演類似徐國勇的潤滑劑角色，但是陳建仁一直找不到真正的施力點，加上多數旁觀的「眼紅者」的民氣似乎可用，現在幾乎已經完全失去了居中調和的任何功能性作用。

若是照這樣的情勢繼續發展下去，就算最後立法院強勢三讀通過年金改革法案好了，「被改革者」注定將成為杜思陀也夫斯基筆下的那些「被侮辱與被損害的人」，長期壓抑著「慘痛熱烈的心聲」，直到嚥氣前的那一刻，憤怒的思潮在腦海中依然十分鮮明。

這些人只要還繼續活著，將會永遠惆悵那些曾經有過的財物的喪失，打從內心深處永遠仇視那些自以為是的「改革者」。這不是想像，而是接近百分之百的事實！

（作者為國教院退休研究員）

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