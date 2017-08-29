自由開講》國民黨，學習當個少數黨吧！

劉一德

立法院此時正召開第三次臨時會，民進黨試圖在下個會期前，通過前瞻基礎建設計畫的第一期特別預算；身為最大反對黨的國民黨，則一口氣提出上萬筆提案，透過「大量提案杯葛法」癱瘓議事進行，阻止預算通過。在多次展開協商均破局後，民進黨採取焦土戰略，併案表決且連日挑燈夜戰，誓死完成預算案的表決。

身為最大反對黨的國民黨，則一口氣提出上萬筆提案，透過「大量提案杯葛法」癱瘓議事進行，阻止預算通過。（中央社）

從結果來看，國民黨的「大量提案杯葛法」並沒有發揮效力，反而讓行政機關所提出的預算案，在完全沒有審議的情況下，全數照案通過。自從民進黨成為立法院多數黨以來，同樣的畫面不斷上映，身為人民，不禁會質疑：如此欠缺完善審議過程的法案或預算，難道不會有問題嗎？當我們國會完全喪失監督、制衡行政機關的效能時，人民該如何阻止政府侵害權益或浪費稅金呢？

民主國家的運行，無法避免存在著多數與少數的對立，為了避免多數的獨斷，通常會設計制度，讓少數能夠取得籌碼，以小搏大交換議題。美國議會允許冗長發言，小黨透過合法佔據發言台，逼迫多數黨坐上談判桌；國民黨所使用的「大量提案杯葛法」，過去民進黨與台聯都曾用過，同樣是為了讓多數黨進入協商程序，換取讓步達成監督的效果。

然而，仔細觀察本屆立法院協商會議（自從開放國會後，協商都有現場直播），可以發現國民黨委員的目的並非談判，而是繼續在協商會議上演杯葛的戲碼。也就是說，國民黨委員的杯葛，從最初就不是以「逼民進黨談判，交換議題」為前提；當民進黨團在協商會議適度退讓時，亦不見國民黨有相對應的妥協。

仔細觀察本屆立法院協商會議，可以發現國民黨委員的目的並非談判，而是繼續在協商會議上演杯葛的戲碼。（記者簡榮豐攝）

無法否認，協商制度有其極限，小黨的意見不可能完全被接納，是以，協商重點在於：「運用有限資源，換取監督多數黨的最大可能性」。以往，民進黨與台聯都是談判的箇中翹楚，縱使國民黨強行推動法案或預算，兩黨均能透過杯葛後的協商，換取有利條件以遂行監督的使命。而當國民黨成為少數黨並拒絕談判的結果，就是喪失在野黨的監督功能，拉全體人民一同陪葬。

若要我國立法院恢復監督、制衡行政院的功能，讓國民黨認清楚「弱勢方應如何談判」，會是關鍵的藥方。小黨雖然無法阻止多數黨強推法案，但從談判中獲得有效監督，則是小黨獲得人民信賴的基礎。因此，本人呼籲國民黨不如從前瞻計畫的預算審議開始，學習如何當個小黨，重拾立法院的監督功能，才是為我國人民謀福祉的作法。

（台灣團結聯盟黨主席）

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