自由開講》九二一地震反思至今

阮昭雄

18年前的921，我們搜救能量完全是零，沒有專業的搜救人員，沒有專業的搜救器材。現今，我們的消防署訓練中心，可以與其他國家交流，並且訓練其他國家的救難人員。這18年間，不管國內或國際間，只要是有災難發生，我們的搜救隊就會盡可能爭取執行人道救援任務的機會。這顯示我們台灣的搜救能力大幅提升，但能力在怎麼強，國際間還是有一定的規則要遵守。

去年南台地震重創台南，救難人員努力在災區救援，給受難家屬一絲希望。（資料照，記者王文麟攝）

聯合國底下組織「國際搜索與救援諮詢團」（INSARAG）（INTERNATIONAL SEARCH AND RESCUE ADVISORY GROUP）有一套認證制度。認證後，才有資格在國際間執行任務。可惜的是中國因為政治因素，一直阻擾台灣申請這組織的認證，我認為我們應該極力爭取認證，人道救援不該以政治來考量，這認證也可證明台灣是國際的一分子。

另外，921後，台灣因災害管理，受到重視後，衍生出許多專業的防災技術，像是監視系統、風險顧問公司、量測技術、工程技法、民生物品研發、財務保險等，這些整合起來成為一種產業，可稱為防災產業。

在日本，政府重視防災，透過公權力的力量，整合許多與防災有關的民間單位，並且透過政府的規劃，帶著這些公司至國外參展，輸出產品，賺取大量外匯。反之，台灣也可參照這作法，政府集結民間的力量，一起推動防災事務，提升全民防災意識，並將這些成果，成為行銷的例子，向國際爭取外匯收入。又可借助民間單位的力量，讓防災成為日常，使民眾不在冷漠。

（台北市議員、台灣首都圈議員防災問政聯盟召集人）

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