自由廣場》解決「中華民國」問題

◎ 黃華

在《自由時報》拜讀了李敏勇先生「國家焦慮」，感慨良多！聯想也多！

明明台灣已經是一個實質民主國家：國會、總統皆由台灣人民直接選出；人、貨出入境皆由台灣海關管制；國際貿易呱呱叫；全世界到處都有台商；讓台灣人民免簽證入境的國家一百以上；台灣的領海、領空、領土就是台灣的政府最高最大！人民納稅、政府服務或管理；人民不高興可以抗議、甚至罵總統！許許多多事實都可以說明，台灣是一個實質民主國家！但是，至今全世界沒有一個國家承認我們是個國家！

包括那二十一個所謂邦交國，也不是承認台灣是個國家，只是承認「台灣的中華民國政府是代表全中國的合法政府」！

這不是太荒謬、太違反事實的現狀嗎？

何止如此，其實，現在台灣人民還是「中華民國國民身分」，就非常莫名其妙！

一九四五年十月，盟軍麥帥命令蔣介石派人到台灣及北越接受日軍投降並統治。一九四六年一月十二日，國民政府行政院卻公告：「台灣人民一律恢復中華民國國籍。」英國當時曾抗議違反戰爭法「佔領地不得變更主權」（否則蔣後來何必把北越退還法國？）。

蔣派來台灣統治的陳儀倒行逆施，不到一年半，引發二二八全台灣人民起義抗暴！陳儀一邊虛偽答應「改革要求」，一邊卻暗中請蔣派軍來台鎮壓。三月八日軍隊從基隆、高雄兩端登陸，一路見人就機關槍掃射屠殺！而且事後還藉機無辜捕殺全台精英！

一九四九年蔣介石被毛澤東逐出中國大陸，一九五○年三月竟在佔領地的台灣建立「中央政府」（又違反戰爭法）且宣佈戒嚴，軍事高壓恐怖統治台灣長達三十八年，其間無辜被關被殺者可能至少十萬人以上！

現今台灣人民不但沒有好好清算蔣家罪狀，且還繼續披著被他們違法穿上的「中華民國」身分，好像都患了斯德哥爾摩症候群？

尤其李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文明明是台灣人民直接選出的台灣總統，偏偏還稱「中華民國總統」，不也是莫名其妙嗎？

蔣家父子是被打敗逃亡的，不但當總統的過程都是不合法又不正當，又要違法繼續佔領統治台灣，不能不主張要「反攻大陸！消滅共匪！」甚至「漢賊不兩立！」「絕不接觸！」不能不一直冒用已被滅亡、沒有本國領土的「中華民國」；但是，您們四位，既不需、不能、甚至不敢主張「反攻大陸！消滅共匪！」也不會叫「漢賊不兩立！」「絕不接觸！」且當上總統都是經由公開合法、正正當當的程序！何必隨著蔣家繼續冒用「中華民國」呢？

須知民主國家，人民最大，何不問問人民大家：怎麼辦？

這不是最需要開「國是會議」嗎？是不是需要大家認真討論，如何一起丟掉違法的「中華民國身分」？如何恢復一九四六年一月十二日以前被佔領統治下的台灣人民身分？如何由台灣人民建立新國家？

國家名稱如何？國旗、國歌、憲法不是都該由人民共同決定嗎？

二次大戰前，全世界和台灣同樣是殖民地的許多地方，已經建立了一百幾十個新國家，何以台灣不能？我們比人家笨嗎？我不承認！絕不承認！一定是哪裡有問題？大家都一起努力找問題、解決問題，不好嗎？

（作者為前國策顧問）