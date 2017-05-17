自由廣場》〈林保華專欄〉台灣的面子與裡子

中國召開「一帶一路」峰會，那是為了維護習近平騎虎難下的面子。習近平上台策劃出來的這個概念，目的是擴張經濟版圖，打造中華帝國朝貢體系，與利用外國資金推銷中國的剩餘產品。許多國家響應，給習近平面子，但僅僅是進門看看有什麼便宜好撈而已。所以搞了四年，主要都是中國出資在巴基斯坦、印尼與非洲挖了幾個錢坑。這次習近平再掏出一千億人民幣拋磚引玉，還是騙不出人家口袋裡的錢。

中國官媒只能大肆吹噓美日回心轉意來與會，保住習面子，實際上美日元首沒有來；美國國安會資深主任與會，擺明評估一帶一路對美國國家安全的威脅，還立即譴責中國為何邀請朝鮮？日本派來的是執政黨高級黨工與安倍的親信，而非內閣大臣，表明是來摸底。

相對中國，台灣是個小國，面對複雜的國際形勢與中國的吞噬野心，如果能夠面子與裡子兼顧當然最好，不行的話，就先裡子，後面子。

裡子指的就是台灣的經濟實力，改革帶來的公平正義與民主文化的提升。只有堅實的經濟體質，牢固的民主、法治理念，才能經受外界地動山搖的壓力，才能爭取國際的配合，逐步爭取到自己的面子，那就是名副其實的台灣國號。在這以前，我們要承受不少的屈辱，不能小不忍而亂大謀。因此，內部再有不同意見，也要相忍為國。這裡指的是台灣派的內部。對統派要極力爭取，但是對他們的死硬派（往往與利益攸關），則不應抱有幻想。

但這不是說，面子與裡子毫無關係。例如目前「中華民國」是台灣的面子國號，因為其歷史淵源與簡稱而難以擺脫「中國」的桎梏，如果不除，台灣就難以真正完全獨立而被中國糾纏，所以執政者必須以此為目標。為了減少國際紛擾，可以不說或少說，但是一定要先易後難地去做。對中國的鴨霸，也必須有理有利有節地反制，這樣，才可以挽救因太過屈辱而帶來的民氣低迷與士氣渙散。

目前台灣經濟成長不錯，主要拜美國經濟成長所賜，然而，不少出口產品卻在中國生產，因而也為中國所裹挾。在這個情況下，前瞻計畫中的基礎建設是純粹台灣本土的建設，更為重要，因為不必看中國臉色，不受國際景氣的影響，政府應該更細緻地去努力實現，歡迎批評建議，但拒絕居心叵測的撒野與反對。

執政不同於選舉。台灣的前途需要大家一步一步腳踏實地去做，而不是放嘴砲的選舉語言。台灣邁入現代民主政治的時間不長，不論朝野，自私自利的中國小農意識與中國歷史中的朋黨政治還沒有全部消除，這都阻礙台灣以全新面子與裡子屹立在地球上。（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）