自由廣場》科學最前線與番大租

◎ 陳啟濃

大學同班同學傳來「科學最前線」臉書的影片，內容是從西元前三三○○年到目前，全世界五三一七年的歷史，地球上的國家或朝代，領土變換的過程。影片以彩色標示領土範圍，非常生動且清晰。

我特別注意中國土地變化的情形，範圍有時大、有時小，同一範圍有時又分成好多顏色。整整五千年，變化無窮，分分合合，五彩繽紛。我當然特別注意台灣，將近五千年，台灣的顏色都是一樣，直到西元一七○○年，滿清才將台灣併入版圖，台灣的顏色才成為和大清國一樣的顏色。

不管從科學的論證、歷史的軌跡，以及國際法的學理，台灣五千年來，只有短短不到兩百年，屬於清國統治。數千年來，台灣土地上的人民，都是過著自由自在、自給自足的部落生活。

當歷史上中國土地戰禍連連，野心政客為了自己的權勢利益，挑起烽火連天、哀鴻遍野，人民歷經四、五千年的顛沛流離，可說無時無刻都在戰爭的威脅中生活。台灣卻是偏安島上，過著安定自由的生活。

外國教授都替台灣發聲：民主國家都應該告訴中國，「台灣不屬於你」；台灣卻有政黨、政治人物，基於歷史情結與意識形態，認同台灣是中國一部分的謬論，將台灣推入萬劫不復的境地，這樣的無知愚昧，怎能讓崇尚自由民主與善良樸實的台灣人民接受！

（作者為水里國中校長）

◎ 沈建德

有人引用《理蕃》這本書說，所有建設都是為了「供養日本母國」來評論八田的所為。哪個殖民地不供養母國？差別是在掠奪或投資。

台灣原不屬滿清，康熙為掃除海賊鄭成功，順手牽羊佔據台灣，但承認土地屬於台灣人，稱為「番大租」，不敢課土地稅，盜亦有道。其北路理番同知史密說過，「全台無地非番，一府數縣皆自生番獻納而來」，但獻納之地不多，使用要納稅，稱為官大租。

官大租估僅七萬多甲。而清據台灣土地稅目（田賦）中的番大租估有四百多萬甲，其中分為私口糧租（番社私有地）及公口糧租（番社公有地地租），後者用途有頭目、屯目、甲首、番丁、屯丁、管事之辛金（薪津）及眾番走田費、番耆瞻費等，目前台灣各地的祭祀公業、神明會等，可能就是公口糧土地演變而來。

甲午滿清戰敗，拿台灣賠償戰費得以脫身，日本入台，不是沒收番大租，而是收買大租權（就是番大租）。江丙坤留日博士論文就討論到了，總金額為三七八萬兩千九百餘圓，約為當時台灣一年的總預算，相當龐大，可見不僅滿清承認台灣土地主權，日本亦然。

霸佔土地實行掠奪的反倒是中華民國，它說擁有台灣的土地所有權狀，七十多年了，誰看到？我們只看到四萬換一元，還有幫它非法統治台灣的工具，人人退休有十八％！

（作者為前中興大學企管系副教授）