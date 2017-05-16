自由廣場》別拿東帝汶恐嚇台灣人

◎ 賴福順

日前有一家電視台發生經營權爭奪戰，中資和一群股東發表公開信，其中以紅色字強調台灣獨立會如「東帝汶獨立是30％人民喪失生命換取，換算台灣『同胞』要犧牲七百多萬人」。這個比喻錯誤太大了。

查二次大戰結束時，世界上的國家數量只有五十多國，而今已將近二百國，在短短的七十年當中多了一百四十多國，這是人類史上的奇蹟。得以證明人類已更加文明，無論是國家或民族，不再是之前強欺弱，大凌小；國際社會有其規範，不再是靠拳頭、武力欺壓弱小國家、民族了。

從一九四五年以來，殖民地陸續獨立，此處排除一塊土地分裂成兩個國家的紛爭，發現所有殖民地獨立後有三國遭受另一國併吞、合併，其他全部都維持獨立至今：一、錫金，位於喜馬拉雅山南側，七千多平方公里，二十多萬人，連接印度，遂被蠶食，一九七五年公投併入印度。

二、尚吉巴，位於非洲東南岸邊的島嶼，二千多平方公里，九十多萬人，一九六三年獨立，次年，與對岸的坦干伊喀合併，改為坦尚尼亞。

三、克里米亞，位於克里米亞半島，隔四公里與俄羅斯土地對望，二萬多平方公里，二百多萬人，半數以上是俄羅斯人；原是俄羅斯領土，一九五四年劃歸烏克蘭。二０一四年烏克蘭政局不穩，克里米亞再次獨立，後公投併入俄羅斯。

其中只有三國自從獨立後，飽受另一國戰爭威脅，甚至被併吞後再復國：一、東帝汶，位於東南亞最南邊的帝汶島東半部，面積一萬多平方公里，人口九十萬。一九七五年葡萄牙同意東帝汶獨立，九天後被印尼併吞，再度成為殖民地。印尼政府蹂躝、欺壓，東帝汶人不願意再當亡國奴，起來抗暴，終於在二００二年恢復獨立；總計這二十七年期間，東帝汶人被蹂躝、殺害約二十多萬人。

二、科威特：位於阿拉伯半島東北部，一萬多平方公里，人口二百多萬。一九六一年獨立，但伊拉克卻早在其獨立之前，藉口第一次大戰前科威特曾與伊拉克同屬於奧圖曼帝國的殖民地為藉口，時時威脅，並制定《反分裂法》作為侵略的法律依據。一九九０年，伊拉克揮軍入侵，滅了科威特，國際嚴厲譴責；半年後，美國組織聯軍趕走入侵者，科威特在被殺害數千人之後復國。

三、台灣：位於東亞島鏈中間，中型國家，三萬多平方公里，二千三百多萬人。一九四五年，日本戰敗，盟國派中國接收；中國乘機侵占，台灣成為中國新殖民地，但主權猶在日本手中。一九五０年三月一日，台灣成立中央政府，這在國際法、政治學、歷史學等都認定是獨立；卻命名「中華民國」，當時《總統文告》宣稱：「『恢復』中華民國之領土主權」，恢復係失而復得，意思要以台灣的「中華民國」恢復已經「滅亡」的中華民國。但這個假國號卻使台灣再度淪為殖民地，台灣人成為亡國奴。而中國政府卻以大清帝國時期中國與台灣同是殖民地及這個假國號為藉口，主張「台灣是中國一部分」。

二戰後獨立的這一百四十多國，目前僅剩下台灣在獨立之後還被另一國以戰爭威脅，頻頻被迫放棄獨立，時時擔心被併吞。

歷史學注重教訓史觀，唐太宗說：「以史為鏡，可以知興替」。中國與伊拉克相同，在台灣未獨立之前既欲併吞之，獨立之後亦是，甚至在二００五年步伊拉克後塵制定《反分裂法》作為侵略的依據，但入侵後的伊拉克軍隊慘敗逃回；下一個悲慘的入侵歷史教訓會是誰？

但歷史學從未有「恐嚇史觀」、「恫嚇史觀」，恐嚇受害者如果不遵照加害者的意思，便會被宰殺；用在國家上，就是如不接受帝國主義的武力侵略，就會地動山搖。這是什麼道理！強迫受害者的台灣人接受加害者的中國政府欺凌、恫嚇，否則會死七百多萬人。

（作者為文化大學史學系退休教授，海峽和平基金會創辦人）