台灣從一九九六年開始總統直選，李登輝再任總統，因而有許多人認為台灣已是一個獨立於「中國」的新國家。二○○○年，民進黨取代中國國民黨，陳水扁成為總統，認為台灣獨立於「中國」之外，這種自我感覺更強烈。但陳水扁二○○四年連任，並未讓台灣成為一個新而獨立的國家。

二○○八年到二○一六年，馬英九帶領中國國民黨復辟的政權，再度把國家想像與「中國」連結，甚至不惜誑稱「九二共識」，落入一中只能表中華人民共和國而不能表中華民國的窘境。二○一七年五月的世界衛生大會（ＷＨＡ），台灣被拒與會，乃馬英九政權八年以中國名下一省的自我矮化暴露窘境的來由。

台灣不能成為一個新而獨立於「中國」之外的國家，關鍵在中華民國的意理與憲法現實。一九四五年因代表盟軍接收而進占統治台灣的中華民國，在一九四九年之後已失去它在發生地以中國為領域的國家條件，僅以遭占地台灣的統治現實存在，因冷戰的形勢而維持國體。

一九七一年，中華人民共和國在聯合國取中華民國而代之。一九七九年美中（中華民國）斷交，改以台灣關係法支持台灣不屬於中華人民共和國的權宜措施。蔣介石當年一意孤行的漢賊不兩立，讓台灣吃了中華民國論的苦果，總統直選也未能真正脫離這種困境。這不只是原生台灣人的不幸，也是一九四九年流亡來台的許多新台灣人的不幸。

勉強在名實論的辯術或文字遊戲中玩弄國家的旗、號、歌，或China Taipei或Chinese Taipei，在自己境內有時候連中華民國以及強以為是的旗、號、歌，也不見得能使用。不只國際的體育活動，在中華人民共和國的人來台活動，還出現過警察為陳雲林這種上國小吏打人的事。

民進黨在二○一六年再取代中國國民黨執政，蔡英文總統完全執政已過一年，但台灣的國家仍未實現真正脫離「中國」這種外部國家的意理和憲法名實。台灣人民的國家焦慮可以想見。

認為自己是「中國」來嫡傳的中國國民黨人，連黨主席都失去了，大概已與總統無緣。吳敦義取黨主席，總統大夢在睡眠中浮現，有權力想像，但無助於國家的真實、正常化。陳水扁總統八年，並未從李登輝「特殊兩國論」立場有實質改變。蔡英文總統進入第二年任期，若不能從「中華民國」的辯術提升，落入「中國」的窘境，就太可惜了！

（作者李敏勇，詩人）