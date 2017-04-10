社論》談笑間，不戰而屈中國之兵！

川習會落幕，並沒有聯合記者會也沒有聲明，更談不上所謂第四號公報，具體成果有限，但美中相關議題的會商，從川普所稱「沒有進度」到「真的有進展，美中已發展出很棒的關係」，並預期未來很多糟糕的問題會消失，顯然化解了川普在選戰中對中國強烈批判所引發的緊繃氛圍。如此的談判模式吻合川普「先提高價碼再稍做退讓，最後妥協成交」的商人風格，研判美國應已得到中國讓步承諾，在初步交鋒中佔了上風。

由表象看來，川普從選戰以來一再強烈砲轟中國「強暴」美國，操縱匯率，以補貼、傾銷等不公平手段獲取龐大貿易順差，偷走美國人的工作機會，揚言要對中國課徵四十五％關稅， 聲稱要以公平貿易為主軸調整美中經貿關係的遊戲規則，至勝選上台之後，對中砲火稍歇，亦未提出懲罰中國的具體措施，此番會談氛圍更由強硬轉趨軟化，因此外界不免質疑川普對中政策已由「硬對抗」變成「軟協商」。實際上，中國已同意與美國舉行百日會議，協商降低雙方貿易的單向傾斜，因此，未來美中的較勁可能由市場轉移到談判桌，美國或許不必採取激烈手段，就能改善美中貿易失衡。從這個角度衡量，川普更具彈性的對中態度，反而才可能是真正贏家。

其實，解決美中經貿失調，本非易事，其中關係錯綜複雜，若只想訴諸情緒與報復，恐怕會落到兩敗俱傷的局面。此因美中分居全球第一、第二大經濟體，彼此的貿易量亦佔世界第一，而全球化的高度連結下，彼此的貿易夥伴又重壘交叉，一旦爆發貿易大戰，勢必牽動其他經濟區域捲入，恐會升高為一場貿易的世界大戰，將重創世界經濟。其次，全球的商品與服務貿易日益熱絡，國際產業鏈的分工體系愈加精密，資金更在全球市場上大量流竄，整體經貿體系利益的歸屬如何？亦即誰是受益人、誰是受害人，很難從表面的數據予以釐清。例如，全球產業鏈的分工體系中，因跨國企業以「降低成本」為營運模式，新興市場的低技能、勞力密集產業受惠，其大量勞工因而獲得工作機會，藉以脫貧；相對的，先進經濟體的低階勞工則淪為受害者，美汽車業工人即是最明顯的例子。另一方面，美國汽車裝配線上的工人固然失去了工作，汽車廠卻成為大贏家；同樣的，美國勞工找不到手機裝配工作，但美國蘋果公司卻是全球手機、平板的冠軍。

故而，全球貿易失衡的癥結，不在於國際產業鏈的分工體系，而是競爭上的不公平。尤其，源自政府之手介入，一方面以政策補貼、稅制優惠與資金挹注扶植本國企業，一方面則樹立非貿易障礙，以及關稅壁壘，阻擋外國公司進入市場。因此川普誓言恢復美國昔日榮光，引領製造業回流固為要務，但更重要的是，建立起立基於公平原則之上的自由貿易遊戲規則。只要能夠堅守公平原則，破除人為的貿易障礙，追求高附加價值的產業，就不必遷廠到發展中經濟體，仍具有強大的競爭力。換言之，川普只要舉著公平貿易旗幟，要求中國對等開放市場與投資，低價的中國貨將難以迎戰技術領先的美國貨，如此貿易失衡便會自動調整，進而促成全球經濟因良性競爭而成長。

川普上台，外界最大的疑慮乃是保護主義風潮再起，利益的爭奪與地緣政治的衝突，不僅可能導致全球經濟萎縮，亦可能點燃民族主義怒火，引爆國際危機。因此，妥善處理美中貿易糾葛，藉由公平貿易回歸對等、開放的市場，才能化解全球經貿體系的失衡與矛盾，讓更多世人分享繁榮與福祉。其實，美國雖然擁有龐大的貿易逆差，但是不論硬實力或軟實力，美國仍是全球領先者。因此，川習會彷彿是川普談笑間，不戰而屈中國之兵，發揮強者影響力的最高境界。