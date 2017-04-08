自由談》川習會外的煙火秀

川習會首日，雙方行禮如儀，一團和氣，習近平一方雖盡量表現善意，卻仍官僚氣十足，倒是一向狂妄的川普，由其稚齡孫女表演背誦三字經、唐詩之類的迎賓秀，此種弘揚中華文化的政治秀，最能感動玻璃心的中國人，滿足其自大虛榮感。在政治表演上，似乎是美國老大哥略勝一籌。

川普在選戰中痛批中國，一副要達成美國優先、讓美國再度偉大的目標，必須擒賊先擒王，先拿下中國這頭毒龍才行。但是，川普畢竟是生意人，美中經貿關係牽扯不清，即使川普家族也有不少利益衝突之處，因此喊打喊殺是一回事，真正在商戰上如何出招，恐怕仍需務實考量，讓情緒左右政策，反而可能壞了大局。當然，川習會最後一天是否會有驚奇逆轉，亦未可知。

川習會第一天雖未有預期的砲火，但是會談之前川普痛斥敘利亞獨裁者阿塞德，並下令空襲敘利亞，這會外的砲火明顯是「項莊舞劍、意在沛公」，乃是川習鴻門宴的政治力展現。一方面塑造川普言出必行、說打就打的狂人形象；一方面藉機警示中國，若不管好北韓，美國不會打狗看主人，將會親自出手教訓。最終，也警告金正恩不能誤判形勢，阿塞德有普廷撐腰，照打不誤，北韓千萬不要自恃有中國當靠山，就亂射導彈，擾亂東北亞的安寧，卻可以免於懲罰。

總之，川習冤家見面首日，精彩不足，但較勁力道十足，尤其川普藉懲敘砲火秀，大秀隔空突襲能力，顯示老大哥的肌肉仍然堅實，一點也不老邁鬆弛。只是以現代漢武帝自許，誓言打造中國夢的習大大，看了川普的煙火秀，不知作何感想？是自覺汗顏，美國老大哥號令江湖的地位不可取代，抑或視之如一場紙老虎的把戲，中國當老大的日子近了？

（蘇多）